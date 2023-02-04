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Ankaragücü'nden flaş transfer

Ankaragücü, Angolalı orta saha oyuncusu Joao Milson'u kadrosuna kattı

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 06:57
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Joao Milson Ankaragücü'nde

Ankaragücü'nden flaş transfer
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Ankaragücü, Rusya'nın Nizhniy Novgorod takımında oynayan Felício Mendes Joao Milson'u transfer etti.

Portekiz vatandaşı da olan Angolalı futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Futbolcunun satın alma opsiyonu ile kiralandığı belirtildi.

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Angolalı kanat oyuncusu Felício Mendes João Milson ve kulübü FC Pari Nizhniy Novgorod ile satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı. İmza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Levent Onuk katıldı" 

Milson orta sahada görev yapıyor.

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