Derin konuların yazarı Tolga Şardan Bataklık dosyasındaki sır bilgiyi açıkladı. Soylu Şirin Payzın'a kim ne biliyorsa 1 hafta süre demişti

Derin konuların yazarı Tolga Şardan İçişleri Bakanı Soylu ve oğluyla ilgili dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu. Şardan bugünkü yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu’nun adının geçtiği Bataklık dosyasını ele aldı. Şardan yazısına, “Süleyman Soylu’nun Şirin Payzın’a verdiği yanıttaki mesaja ilişkin olarak farklı süreçleri aktaracağım. Söz verdiği üzere istifa edip etmeyeceğine Soylu karar versin...” diyerek başladı.

Şardan, Sedat Peker’in de gündeme getirdiği Yeniköy Motors’un sahibi Nevzat Kaya ile Soylu ve oğlunun sık sık telefonla görüştüğünü anlattı. Şardan, operasyon öncesinde Soylu’ya bilgi verildiği ve telefon görüşmelerinin dosyaya konulmadığını ifade etti. Şardan Sedat Peker’in mesajlarına yeniden başlamasıyla beraber Soylu’nun el yükselttiğini söyledi. Gazeteci Şirin Payzın’a sosyal medya üzerinden verdiği yanıta da değinen Şardan, “Soylu’nun görevden ayrılma samimiyetini test etmek amacıyla bir kez daha yazayım.” Diye belirtti.

OĞUL VE KUZENİN GÖRÜŞMELERİ DOSYADA YOK

Şardan Bataklık dosyasında telefon dinleme sürecinde Bakan Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu ile kuzeni Mehmet Soylu’nun, Kaya ile çokça telefon görüşmesinin kayıtlara düştüğünü açıkladı. Ancak “konuşmaların içeriklerin suç oluşturmadığı” gerekçesiyle yasa gereğince dosyaya konulmadı.

Şardan bu süreçten sonra Engin Levent Soylu’nun Kaya ile görüşerek aracında kullandığı çakar lambaları söktürdüğü ve Kaya’nın aracındaki plaka muafiyetinin kaldırıldığı belirtildiğini açıkladı. Şardan, “Böylelikle Kaya’nın kendisine yönelik soruşturma yürütüldüğünü “ilk elden” öğrendiğini değerlendirmek yanlış olmayacaktır.” Dedi.

OPERASYON SABAHINDA YAŞANANLAR

Şardan Kaya’nın soruşturma kapsamında gözaltına alınması operasyon sabahında netleştiğini duyurdu. Şardan devamında, “Operasyon sabahına kadar polis içinde Kaya’nın ne şekilde gözaltına alınacağı kesinleşemedi. Önce Kaya’nın “evinin aranması, iş yerinin aranmaması” görüşü verildi. Ancak sonrasında görüş tam tersine çevrildi. “Evinin aranmaması, iş yerinin aranması” değerlendirildi. Ardından “iş yeri aransın, kendisi telefonla davet edilsin” kararı alındı.” Dedi. Devamında Şardan, “Bu bilgiler Soylu’nun makamını bırakmasına gerekçe olur mu? Olmaz mı? Kendisinin bileceği bir durum kuşkusuz. Bakan Soylu böylesi konulardaki soruları yanıtlamaktan pek hoşlanmayan bir siyasetçi aynı zamanda.” Diye yazdı.

LEVENT SOYLU HAKKINDA İDDİA

Kasım 2019’da bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde CHP’li Ali Öztunç ile Soylu arasında cemaat tartışması yaşandığını söyleyen Şardan, “CHP'li Öztunç, Soylu'ya “Bugün için bir İçişleri Bakanı olarak gönül rahatlığıyla ‘Bizim bakanlığımızda herhangi bir tarikat yoktur, herhangi bir cemaat yoktur’ diyebilir misiniz? Dedikodular, Menzilciler’in İçişleri Bakanlığı’nda çok ciddi kadrolaştığı, tayin, atama yaptırdığı; işe başlayanlardan…” şeklinde soru sorduğunu açıkladı. Şardan yazısında Soylu’nun Öztunç’a TBMM tutanaklarında yansıyan şekliyle “Bir tane göstersinler, bakanlığı bırakacağım. Bakın kurumlarımızı yıpratmayalım. Beni yıpratın” yanıtını verdiğini söyledi. Devamında Şardan, Soylu’nun imzasıyla son iki ayda yaklaşık 8 bin dolayında polisin “FETÖ ile bağı olduğu” iddiasıyla teşkilattan ihraç edildiğini hatırlattı.

Şardan, “Bu tabloya karşın - eğer 2019’daki sözlerinde samimiyse "Soylu’nun çoktan koltuğu bırakması gerekirdi. Ama hem Soylu hem de cemaatlerden referanslı polis yöneticileri makamlarında oturmaya devam ediyor. Üstelik bazıları Soylu’nun yakın çalışma ekibinde şimdilerde.” Diye yazdı.

Bataklık soruşturmasına değinen Şardan, “Bakan Soylu’nun büyük önem verdiği ve “içeriği itibarıyla uyuşturucudan elde edilen suç geliri kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmeyen” soruşturma.” Diye vurguladı. Devamında Şardan, dosyanın haklarında adli soruşturma başlatılan kimi iş insanlarının rüşvet verdikleri yolunda iddiaların havada uçuştuğu olduğunu belirtti. Bu dosyanın esasını oluşturan polis fezlekesinin 22. sırasında, İstanbul kökenli iş insanı Nevzat Kaya’nın ilişkilerinin mevcut olduğunu açıkladı. Şardan Kaya’nın İstanbul’da Yeniköy Motors adlı firmanın sahibi olduğunu da vurguladı. “Hakkında çok sayıda “evrakta sahtecilik” yaptığı iddiasıyla başlatılmış adli işlem var. İstanbul piyasasında tanınan bir isim.” Diyen Şardan, “Kaya, aynı zamanda dosyanın “tutuksuz yargılanan” şüphelilerinden.” Dedi.

Kaya’nın bir süredir İstanbul’da yakın çevresine ilginç bilgiler aktardığına değinen Şardan, “Kaya, söz konusu anlatımlarında öncelikli olarak Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu’nun Ataköy Sea Pearl’daki evine yaklaşık 1,5 milyon dolar harcadığını, Bakan’ın kuzeni Mehmet Soylu’nun aldığı Range Rover aracın bedelinin yarısını kendisinin ödediğini içeren iddialar öne sürüyor.” Şardan Bu iddiaların kendisine bile ulaştığına göre, İstanbul’a hâkim olan ve emrinde her türlü teknik takip ve dinleme olanaklarına sahip iki önemli istihbarat teşkilatı bulunan Soylu’nun bilmemesi veya duymamasının imkansız olduğunu açıkladı.

UÇAKLA TRABZONSPOR MAÇINA DAVET

Şardan, Nevzat Kaya’nın aynı zamanda Bakan’ın oğlu Engin Levent Soylu ile yakın görüşen bir iş insanı olduğunu vurguladı. Devamında Şardan, “Hatta Bataklık soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen teknik takip çerçevesinde devam eden telefon dinlemeleri sırasında Kaya ile Engin Levent Soylu’nun irtibatı tespit ediliyor. “ diye yazdı.

Öte yandan Şardan, Kaya’nın Trabzonspor’un bir dönem yöneticiliğini yapmış bir isim olduğunu ve Kaya, kendisine yönelik telefon dinlemeleri devam ederken korumasının cep telefonu aracılığıyla Soylu’yu özel uçakla götürmek üzere Trabzonspor’un maçına davet ettiğini açıkladı. Fakat Soylu’nun davetin yapıldığı dönemde Elazığ depremi sonrasında bölgede bulunması nedeniyle teşekkür ederek daveti kabul etmedi.

İKİ POLİS MÜDÜRÜNDEN SOYLU’YA TAVSİYE

Soylu’nun Elazığ’dan dönüşünden sonra Bataklık operasyonu çerçevesinde Ankara’da ilginç gelişmeler yaşandığını söyleyen Şardan, “Soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Bakan Soylu ile makamında dosya hakkında görüşme yaptı.İki polis müdürü, henüz ön hazırlık aşamasındaki dosya kapsamında telefon dinlemesi yapılan Nevzat Kaya’nın gerek Bakan Soylu, gerekse oğlu Engin Levent Soylu ile temasının bulunduğunu aktardı.” Diye yazdı. Şardan, Yılmaz’ın, Soylu’nun Emniyet teşkilatındaki sağ kolu olduğunu da belirtti. Şardan, “Edindiğim bilgiye göre, iki polis müdürü Soylu’ya Kaya ile görüşmemesini tavsiye etti. Öyle ki Bakan Soylu’nun istemesi halinde Kaya’nın telefon hattının kapatılabileceğini anlattı. Ancak Soylu bu teklifi kabul etmedi.” Dedi.

Fakat Soylu devam eden telefon dinlemelerinde Kaya’nın telefonlarının memurlara değil, amir konumunda olan personele dinletilmesi talimatını verdi. Talimat üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde yürütülen telefon dinlemelerinde amir rütbesinde personel görevlendirildi.

Şardan sözlerini şöyle bitirdi:

T24 Ankara Bürosu bakanlık özel kalemini, "İddiaları Sayın Bakan'a sormak, uygun görürse yanıtlarına yer vermek istiyoruz" notuyla aradı, ancak bir yanıt alamadı. İçişleri Bakanı Soylu yine de bir açıklama yapmak isterse, önceki bölümde olduğu gibi Büyüteç kendisine, “cevap hakkı”na sonuna kadar açık.

ŞİRİN PAYZIN SÜLEYMAN SOYLU TARTIŞMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamalarda yeni mezun subaylara "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet'el Kürsi'lerle çıkın. Biliniz ki Allah sizin muhafazanızdır" ifadeleriyle seslenmişti.

Şirin Payzın ise Soylu'nun bu sözlerine "Burası laik bir ülke unuttu galiba. Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım yaparak tepki göstermişti. Payzın'ın tweet'ini alıntılayan Soylu, ailesi ve şirketiyle ilgili bilgisi olanlara bunları paylaşma çağrısı yaptı.

Soylu, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok. Şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" demişti.