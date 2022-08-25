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Şirin Payzın'dan Süleyman Soylu'ya yanıt: Umarım Sedat Peker'in ifşaları doğru çıkmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oğluyla alakalı gazeteci Şirin Payzın'ın sözlerine yanıt vermişti. Soylu’ya Şirin Payzın ise Sedat Peker’li yanıt verdi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 11:23
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Gazeteci Şirin Payzın Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Umarım Sedat Peker'in ifşaları doğru çıkmaz

Şirin Payzın'dan Süleyman Soylu'ya yanıt: Umarım Sedat Peker'in ifşaları doğru çıkmaz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili açıklama çağrısında bulunan gazeteci Şirin Payzın'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Soylu gazeteci Şirin Payzın'ın, "Sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" sözlerine, “Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir.” Yanıtını vermişti.

Soylu’nun açıklamasının ardından Şirin Payzın dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“UMARIM SEDAT PEKER’İN İFŞALAR DOĞRU ÇIKMAZ”

Şirin Payzın, Halk TV ekranlarında Soylu'nun açıklamalarına şöyle yanıt verdi:

"Umarım Sedat Peker'in ifşaları ve başka kaynaklardan gelen bilgiler doğru çıkmaz. Savcılar devreye girsin ve bu iddiaları araştırsınlar. Biz de 'Gerçekten bu iddialar külliyen yalanmış' diyelim. Biz soru soruyoruz ve cevap bekliyoruz. Bakan Soylu, 'Benimle ilgili iddialar sonuna kadar araştırılsın' demişti ama olmadı. Nereden para aldıklarını bildiğimiz troller ayağa kalktı. Soylu açıklamasında niye 1 hafta süre verdi bilmiyoruz. Şerefliyim, kendimi yakarım, görevi bırakırım lafları Türk siyasetinde çok duyduğumuz şeyler. Bunları bırakalım."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamalarda yeni mezun subaylara "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet'el Kürsi'lerle çıkın. Biliniz ki Allah sizin muhafazanızdır" ifadeleriyle seslenmişti.

Şirin Payzın ise Soylu'nun bu sözlerine "Burası laik bir ülke unuttu galiba. Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım yaparak tepki göstermişti.

Payzın'ın tweet'ini alıntılayan Soylu, ailesi ve şirketiyle ilgili bilgisi olanlara bunları paylaşma çağrısı yaptı.

Soylu, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok. Şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" demişti.

LEVENT SOYLU HAKKINDAKİ İDDİALAR

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu ile ilgili iddiaları gündeme getirmişti.

Peker; çektiği bir videoda, "Senin oğlun uyuşturucu satıcılarının hepsiyle her gün beraber geziyor. Onların ayaklarını kıracağına, ayakkabılarına cila mı yapıyorsun?" diye sormuştu. Peker, "Yeniköy Motors’un sahibinin arabasında oğlunun tahsisli plakası yok muydu? Senin benim akrabam Reşat Fazlıoğlu’yla ve benim sağ kolum Erdal Aras’la resimlerin yok mu? Sen gerçekten yalancısın, hem de çok büyük. İnternette birçok uyuşturucu satıcısıyla senin oğlunun resmi var. Sen bu resimleri görmüyor musun" ifadesini kullanmıştı.

Peker'in konuya ilişkin bir diğer çarpıcı iddiası ise, Yeniköy Motors’un sahibi Nevzat Kaya'ya yapılan uyuştucu operasyonundan kısa süre önce Kaya'nın aracında bulunan ve Süleyman Soylu'nun oğluna ait olan plakanın ihtisasının kaldırılması olmuştu. Peker, bu süreçte Soylu'nun oğlu Engin'in, Kaya'dan operasyonu engellemek için 5 milyon dolar istediğini de söylemişti.

O iddialar şöyleydi:

"Operasyondan 10 gün önce gidiyor, Engin oğlum böyle böyle büyük bir operasyon olacak, bu ihtisası iptal etmemiz lazım. Tamam. Tarihine bakın operasyondan kaç gün önce? O Yeniköy Motors’un sahibi Nevzat Kaya’nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi. 10 gün önce. Telefon irtibatları Engin’le ne zaman kesildi? 10 gün önce. Engin buna diyor ki, 5 milyon dolar verirsen seni bu dosyanın içinden çıkarabiliriz. O da diyor kardeşim ben onlara iki araba sattım niye para vereyim diyor. Anlamıyor. Tamam diyor. Operasyon oluyor bunu da alıyorlar. Bu cezaevinde, sonra karısı Engin’i arıyor. Ailece görüşüyorlar. Tabii bunlar dostlarına yapar en güzel özellikleri o"

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Vatansever
25.08.2022 17:59
Bu iç işleri bakanı baştayken bunu kim inceliycek nasıl inceliycek? Herşey ona bağlı.! Hangi polis hangi dedektif hangi savcı...?!? Bişey bulursanız bilmem ne olayım diye hava atıyor!! Ee çekil kenara  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
25.08.2022 15:43
Bay recebim sedat pekere seçim mitinglerinde oy istetirken iyi de akp nin pisliklerini ortaya dökünce mi suçlu oldu bu adam hamdolsun  
 
misafir
25.08.2022 13:37
doğru olup olmadığı araştırılıyor mu? doğru ise sorumlular cezalandırılır, yanlış ise sedat peker iftiradan cezalandırılır. neredesin adalet?  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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