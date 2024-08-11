Tolgay Arslan Japonya'yı karıştırdı

Düzenleme: Aytunç Akın
Tolgay Arslan Japonya'yı karıştırdı

Geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen Tolgay Arslan, yeni takımı Sanfrecce Hiroshima ile çıktığı ikinci maçta oyuna sonradan girerek 2 gol atmayı başardı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tolgay Arslan, geçtiğimiz ay Avustralya'nın Melbourne City takımından transfer olduğu Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımında ikinci maçına çıktı.

Japonya J1 Ligi'nin 26. haftasında Cerezo Osaka'yı ağırlayan Hiroshima, maçı 2-0 kazandı.

TOLGAY ARSLAN GALİBİYETİ GETİRDİ
Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştırmış olan Michael Skibbe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Sanfrecce Hiroshima'ya galibiyeti getiren golleri 78. ve 85. dakikalarda Tolgay Arslan attı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 63. dakikada Hayao Kawabe'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle Hiroshima, J1 Ligi'nde puanını 46'ya yükseltti ve lider Machida'nın 4 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. Cerezo Osaka ise 38 puanla 6. sırada kaldı.

KARİYERİ
33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Hamburg, A. Aachen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese, Melbourne City formalarını da terletti.

Tolgay Arslan, Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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