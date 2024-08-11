Tolgay Arslan Japonya'yı karıştırdı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tolgay Arslan, geçtiğimiz ay Avustralya'nın Melbourne City takımından transfer olduğu Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımında ikinci maçına çıktı.

Japonya J1 Ligi'nin 26. haftasında Cerezo Osaka'yı ağırlayan Hiroshima, maçı 2-0 kazandı.

TOLGAY ARSLAN GALİBİYETİ GETİRDİ

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştırmış olan Michael Skibbe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Sanfrecce Hiroshima'ya galibiyeti getiren golleri 78. ve 85. dakikalarda Tolgay Arslan attı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 63. dakikada Hayao Kawabe'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle Hiroshima, J1 Ligi'nde puanını 46'ya yükseltti ve lider Machida'nın 4 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. Cerezo Osaka ise 38 puanla 6. sırada kaldı.

KARİYERİ

33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Hamburg, A. Aachen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese, Melbourne City formalarını da terletti.

Tolgay Arslan, Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.