Tolunay Kafkas neden diz çöktüğünü açıkladı

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Giresunspor'la oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tolunay Kafkas neden diz çöktüğünü açıkladı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, gergin ve zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Özellikle 5-6 oyuncunun ilk yarıda gergin olduğunu ve bunun sahaya yansıdığını vurgulayan Kafkas, "İkinci devre çok pozisyona girdik ve üç tane attık. Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Benim en büyük özelliğim, oyunu ve oyuncuyu geliştirmektir. Oyuncular en üst seviyelerine gelecekler, göreceksiniz. Daha da iyi olacaklar." diye konuştu.

Maç sonu tribüne giderek taraftarların önünde diz çökmesinin sorulması üzerine Kafkas, "Ben Ankaralıyım ve bu tribünlerden çıktık. Buranın yıldız takımında oynadım. Allah bugün teknik direktörlüğünü nasip etti bize. Buranın ne olduğunu iyi biliyorum. Büyük camialar büyük oyun oynarlar. Geldiğimden beri 5 maçta bir istikrar yakaladık. Ankaragücü'ne yakışır oynuyoruz. Taraftar da bunu görünce bizi sevip bağrına basıyor." ifadelerini kullandı.
(AA)

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