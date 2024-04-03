Tolunay Kafkas patladı

Kafkas, "Türk futbolunda artık en kanlı adaletsizlikler bile doğru olarak kabul ediliyor. Durum bu noktaya geldi. Herkes üst düzeyde konuşuyor, kararlar alıyor... Ancak bu lig sadece iki takımdan oluşmuyor!" şeklinde konuştu.

"BİZİ KÜÇÜMSEMEYİN"

Konuşmasına devam eden Kafkas, "Ben bir emekçiyim, hayatımın 40 yılını futbola adadım! Golden önce faul olduğunu söylemiyorum, hakemleri suçlamıyorum. Ancak sahada canla başla mücadele eden, hayatını futbola adamış insanlar var. Başkanlar, yöneticiler... Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bu ülke sadece iki kulüpten ibaret değil! Birçok şey oluyor ve durum kontrolden çıkıyor. Kimse Karagümrük'ü ve bizi küçümsemesin." ifadelerini kullandı.

"KÜME DÜŞMEK AYIP DEĞİL"

Hakemlere ve futbol yöneticilerine seslenen Kafkas, "Çünkü biz bu işin içindeyiz. Ben, Samet Hoca, Rıza Hoca, Şenol Hoca, Fatih Hoca... Hepimiz yıllardır bu sektörün içindeyiz. Benim de 40. yılım. Durum gerçekten vahim... Bizim de duygularımız var. Herkes her maçı adil yönetmeli. Küme düşmek ayıp bir şey değil! Şampiyon olmak da kahramanlık değil. Bu bir oyun. İyi bir takım kurarsın, iyi bir antrenör getirirsin ve başarırsın. Ben sadece bir teknik direktör değilim, daha fazlası olmaya çalışıyorum. Bilgi ve entelektüellikle... Durum gerçekten ciddi bir hal aldı." dedi.