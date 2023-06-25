Tom Cruise kadın oyuncuların gölgesinde kaldı. Görevimiz Tehlike 7''nin Londra galası yapıldı

Editör: Özlem KIRAL
Tom Cruise'un başrolde yer aldığı "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminin prömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı.
Odeon Luxe Leicester Meydanı'nda gerçekleşen film prömiyerine filmin başrol oyuncuları katıldı.
Filmin kadın oyuncuları Hayley Atwell, Pom Klementieff, Rebecca Ferguson ve Vanessa Kirby'nin kırmızı halı şıklıkları göz kamaştırırken adeta filmin başrol oyuncusu Tom Cruise'i gölgede bıraktılar
Prömiyere katılan isimler arasında Simon Pegg, Esai Morales, Frederick Schmidt, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss ve yönetmen Christopher McQuarrie de vardı.
İşte kırmızı halıdan yansıyan görüntüler...