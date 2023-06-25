Tom Cruise kadın oyuncuların gölgesinde kaldı. Görevimiz Tehlike 7''nin Londra galası yapıldı

Vizyona girmek için gün sayan ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"ün Londra'da prömiyeri yapıldı. Tom Cruise'un başrolde olduğu filmin prömiyerinde şıklık yarışı yaşandı.

Tom Cruise kadın oyuncuların gölgesinde kaldı. Görevimiz Tehlike 7''nin Londra galası yapıldı

Editör: Özlem KIRAL

Tom Cruise'un başrolde yer aldığı "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminin prömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı.

fgb8boqxq0iuysyiy58urq.webp

Odeon Luxe Leicester Meydanı'nda gerçekleşen film prömiyerine filmin başrol oyuncuları katıldı.

0neu2ucjpe25sdiojbsgza.webp

Filmin kadın oyuncuları Hayley Atwell, Pom Klementieff, Rebecca Ferguson ve Vanessa Kirby'nin kırmızı halı şıklıkları göz kamaştırırken adeta filmin başrol oyuncusu Tom Cruise'i gölgede bıraktılar

ccxswnjzieghfdpxv2kovw.webp

Prömiyere katılan isimler arasında Simon Pegg, Esai Morales, Frederick Schmidt, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss ve yönetmen Christopher McQuarrie de vardı.

ekran-goruntusu-2023-06-25-112459.png

İşte kırmızı halıdan yansıyan görüntüler...

fnckcicgm0kvxitdhh2d-w.webp

ekran-goruntusu-2023-06-25-112546.png

lbvfwygcxugrrekqtdrnhq.webp

xqhedoq2skim9p9vmo2fcg.webp

İlgili Haberler
Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 ile geliyor
Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede öğrencilere ek kontenjan duyurusu Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede öğrencilere ek kontenjan duyurusu
YouTube taklit kanallarını tamamen kapatıyor Teknoloji - Otomotiv
YouTube taklit kanallarını tamamen kapatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: 1,2 milyar lira hibe sağlayacak Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: 1,2 milyar lira hibe sağlayacak
25 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var? Keşfet
25 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?
TIR devrildi: Sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü Güncel
TIR devrildi: Sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü
Prens Harry Putin’in çocukluğuna inecek. Listede Trump da var Dünya
Prens Harry Putin’in çocukluğuna inecek. Listede Trump da var
DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet'e red Siyaset
DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet'e red