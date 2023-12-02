Ünlü oyuncu Glen Powell'den Tom Cruise itirafı

Adrenalin tutkusuyla bilinen ve filmlerindeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayı reddeden Tom Cruise'un 'Top Gun: Maverick' filmindeki rol arkadaşı Glen Powell, meslektaşının çekimler sırasında büyük bir tehlike yaşadığını itiraf etti

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Glen Powell'den Tom Cruise itirafı

'Top Gun'dan 36 yıl sonra, 27 Mayıs 2022'de vizyona giren devam filmi 'Top Gun: Maverick'te rol alan Glen Powell, çekimler sırasında Oscar ödüllü oyuncu Tom Cruise'un da içinde bulunduğu uçak havadayken ciddi sorunlar yaşandığını açıkladı.

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Glen Powell, Tom Cruise'un bu soruna nasıl tepki verdiğini anlattı. Powell, pilotun uçağı güçlükle indirdiğini Cruise'un ise sadece gülümsemekle yetindiğini söyledi.

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"TOM CRUISE NEREDEYSE ÖLÜYORDU"

Tom Cruise'un tepkisi karşısında şaşırdığını dile getiren Glen Powell, şu ifadeleri kullandı: Asla başka bir Tom Cruise olmayacak. Gülümsedi ve uçaktan çıktı. Bense 'Bu adam neredeyse ölüyordu ve gülümsüyor' dedim.

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