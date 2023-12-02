Ünlü oyuncu Glen Powell'den Tom Cruise itirafı

'Top Gun'dan 36 yıl sonra, 27 Mayıs 2022'de vizyona giren devam filmi 'Top Gun: Maverick'te rol alan Glen Powell, çekimler sırasında Oscar ödüllü oyuncu Tom Cruise'un da içinde bulunduğu uçak havadayken ciddi sorunlar yaşandığını açıkladı.

Glen Powell, Tom Cruise'un bu soruna nasıl tepki verdiğini anlattı. Powell, pilotun uçağı güçlükle indirdiğini Cruise'un ise sadece gülümsemekle yetindiğini söyledi.

"TOM CRUISE NEREDEYSE ÖLÜYORDU"

Tom Cruise'un tepkisi karşısında şaşırdığını dile getiren Glen Powell, şu ifadeleri kullandı: Asla başka bir Tom Cruise olmayacak. Gülümsedi ve uçaktan çıktı. Bense 'Bu adam neredeyse ölüyordu ve gülümsüyor' dedim.