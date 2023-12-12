Tonlarca limon dere yatağına döküldü. Seçim geçti vaatler unutuldu çiftçi perişan halde

Seçim zamanı çiftçiye verilen vaatler unutuldu. Zamlarla boğuşan çiftçi perişan hale geldi.

Aydınlık’ta yer alan bilgilere göre, Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Ağaçları sökmeye kepçe bulamayacağız.” dedi ve tarımsal Planlama çağrısı yaptı.

10 TON DERE YATAĞINA DÖKÜLDÜ

Adana’nın Kozan ilçesi Deliçay mevkiinde geçen hafta dere yatağına dökülen tonlarca limon, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin incelemelerinin ardından iş makineleri ile kaldırıldı.

Limonlar, çevredeki narenciye bahçelerine zarar vermemesi için imha edildi. Dere yatağına dökülen limonların yaklaşık 10 ton olduğu belirtildi.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dereye atılan limonların yüzlerce katının ağaçta çürüdüğünü, ağaçların da kepçeyle söküldüğünü bildirdi. Doğan, Adana’da erkenci limon ve mandalinayı artık toplama şansı olmadığını, ziyan olduğunu belirtti.

ZARAR YÜZDE 50

Adana’da 150 bin dönümde ekili 600 bin ton limon üretimi gerçekleştirildiğini belirten Doğan, “Zararda olan, erkenci ürün dediğimiz ince kabuklu limonlar. Hava koşullarından dolayı üretim bu yıl arttı, pazarlanamadı, toplayacak işçi de bulunamadı. Dalında 50 kuruşa kadar indi. Zararımız yüzde 50. Erkenci cins mandalina da durum aynı.” dedi.

DFİF desteklerinden üreticinin yararlanabilmesi için hasat öncesi açıklanmasını isteyen Doğan, “Üreticinin bu yılki zararı, Tarım İl Müdürlükleri tarafından tespit edilmeli ve üreticinin zararı karşılanmalı.” çağrısı yaptı. Bundan sonraki ürünlerin kabuğu kalın olduğu için raf ömrünün uzun olduğunu belirten Doğan, yeni çıkan ürünlerde sıkıntı yaşanmayacağını da söyledi.

LİMONUN 5’TE BİRİ DAHA KESİLMEDİ

Mersin’in Silifke ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da Silifke’de 80 bin ton limon rekoltesi beklendiğini ancak bunun daha 5’te birinin bile kesilemediğini, yatakçıların ürünü almadığını bildirdi.