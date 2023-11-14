Topa kafa atmak neden tehlikeli

Doç. Dr. Ahmet İnanır, “Topa kafa atma (futbol), karate ve boks gibi sporlar boyun ve beyinde hasara yol açabilmekte, futbolcuların demans yaşama riski ve fıtık olma riski artmakta. Hatta bilim adamları olarak topa kafa atmanın yasaklanması konusunda görüş bildirmekteyiz.” şeklinde konuştu.

CİDDİ SORUNLAR ÇIKARIR

Futbolcuların vurduğu toplar genellikle saatte 90 kilometre hızla kafaya çarpıyor. Çok kez tekrarladığı için, tekrarlayan beyin sarsıntılarının, uzun yıllar içinde kalıcı bilişsel ve hafıza kayıpları ile kendini gösteren beyin hücrelerinde bozulmaya neden olan kronik travmatik ensefalopati adı verilen beyin hastalığına neden olabiliyor.

Doç.Dr.Ahmet İnanır sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerika’da özellikle çocukların topa kafa ile vurmaları yasaklanmıştır. Ayrıca Alzheimer Hastalığı, ALS ve benzeri motor nöron hastalığı, Parkinson hastalığı görülme riski artmaktadır. Burada bu hastalığa neden olur anlamı çıkmasın; çıkmasına bir katkı sunar Top darbesi hafif bir travma meydana getirmesine rağmen küçük travmalar tekrarladığı için, damla damla akan bir suyun çarptığı yerdeki kayayı zamanla oyması gibi beyin veya boyunda bozulmalara neden olur.”

FITIĞA DAVETİYE

Doç.Dr. İnanır, “Futbolcularda boyun fıtığı gelişme riski hayli fazladır. Daha şiddetli sonuçlara neden olan kafa çarpışmaları bir yana yılda en az bin defa kafa vuruşu yapıldığı göz önüne alınırsa beyin veya boyunda yapacağı tekrarlayan travmatik hasarların sonuçlarını hayal etme imkanı mümkündür. Ayrıca çapraz bağ yırtığı, menisküs yırtığı, bel fıtığı riski de artmaktadır.” dedi.

BEYİN HÜCRELERİNİ CİDDİ ETKİLİYOR

“Topun beyine tekrarlayan çarpmaları beyin hücrelerinde bozulmaya neden olarak uzun yıllar sonra travmatik ensefalopati meydana gelmesine yol açıyor. Yapılan bir araştırmada kaleye yapılan orta futbolcular tarafından kafa vuruşu ile sonlandırıldı. Sonuca bakıldığında kafa ile üst üste vuruş yapan futbolcuların hafızalarında yüzde 41- 67 oranında kayıp saptandı ve bu hafıza zayıflığı ancak 1 gün sonra kaybolduğu saptandı.” Diye açıklama yapan Doç.Dr.Ahmet İnanır tehlikenin boyutlarına dikkat çekti ve bilim insanı olarak önerilerini şöyle açıkladı:

“ Futbol, voleybol, hentbol, Amerikan futbolu, basketbol, boks, güreş ve karate gibi travmatik spor veya işlerden uzak durulması gerekmektedir. Bu tarz sporlar ciddi bozukluklara yol açabiliyor. Meslek edinmiş olan sporcuların ise kendilerini koruma altına alarak kafa vurmaktan olabildiğince kaçınmaları gerekir.”

AA