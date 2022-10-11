Tantan’dan sansür yasası tepkisi: Toplumun her bireyinin karşı çıkması gerekir

Meclis’te görüşülmeye başlanan sansür yasasını yakından takip ettiğini dile getiren Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, taslağın yeniden ele alınması gerektiği çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tantan, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM’de gündemde bulunan Basın Kanunu’ndaki değişiklikler ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorum. Gördüğüm gerçek şu ki; ne iktidar yasalaştırmak istediği metnin farkında ne de muhalefet neye itiraz edeceğinin farkında.

Toplumun bilgi alma hakkına ket vuracak her düzenlemeye toplumun her bireyinin karşı çıkması gerekir. Komisyon raporunda iktidar, düzenlemenin modern devletlerde de olduğunu belirtiyor. Evet, modern devletlerde de buna benzer yasalar revize ediliyor ama bizdeki gibi muğlak değil.

Yapılması gereken: Türkiye’nin temel altyapı ihtiyacına karşılık verecek şekilde internette yer alan yalan haberleri önleyici yapay zeka sistemlerine ve istihbarata, suç işleme potansiyeline sahip insanı tespit edebilen yüz tanıma sistemlerine sahip olmak.

Prediktif polisliği etkin kılmak, önleyici kolluğu etkin şekilde kullanarak toplumda korku ve paniğe izin vermemektir. Suçluyu topluma kazandırmayı hedef almayan, stratejik bir altyapısı olmayan bir düzenlemenin Türkiye’ye katacağı hiçbir şey yoktur.

Komisyon raporunda sıkça atıfta bulunulan Almanya’da kişilerin “unutulma hakkı” yer alırken bizde gündeme bile gelmemesi aradaki yaklaşım farkını ortaya koyuyor.

TBMM’ye çağrım: Yasanın Yargıtay’daki uygulama dairesi üyesinin dahi teknik olarak itiraz ettiği bir düzenlemeyi yetkililerin etraflıca yeniden ele almasıdır."