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  • Tantan’dan sansür yasası tepkisi: Toplumun her bireyinin karşı çıkması gerekir

Tantan’dan sansür yasası tepkisi: Toplumun her bireyinin karşı çıkması gerekir

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sansür yasası üzerinden iktidara ve muhalefete tepki gösterdi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:34
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Toplumun her bireyinin karşı çıkması gerekir. Eski İçişleri Bakanı Tantan’dan sansür yasası tepkisi

Tantan’dan sansür yasası tepkisi: Toplumun her bireyinin karşı çıkması gerekir
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Meclis’te görüşülmeye başlanan sansür yasasını yakından takip ettiğini dile getiren Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, taslağın yeniden ele alınması gerektiği çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tantan, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM’de gündemde bulunan Basın Kanunu’ndaki değişiklikler ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorum. Gördüğüm gerçek şu ki; ne iktidar yasalaştırmak istediği metnin farkında ne de muhalefet neye itiraz edeceğinin farkında.

Toplumun bilgi alma hakkına ket vuracak her düzenlemeye toplumun her bireyinin karşı çıkması gerekir. Komisyon raporunda iktidar, düzenlemenin modern devletlerde de olduğunu belirtiyor. Evet, modern devletlerde de buna benzer yasalar revize ediliyor ama bizdeki gibi muğlak değil.

Yapılması gereken: Türkiye’nin temel altyapı ihtiyacına karşılık verecek şekilde internette yer alan yalan haberleri önleyici yapay zeka sistemlerine ve istihbarata, suç işleme potansiyeline sahip insanı tespit edebilen yüz tanıma sistemlerine sahip olmak.

Prediktif polisliği etkin kılmak, önleyici kolluğu etkin şekilde kullanarak toplumda korku ve paniğe izin vermemektir. Suçluyu topluma kazandırmayı hedef almayan, stratejik bir altyapısı olmayan bir düzenlemenin Türkiye’ye katacağı hiçbir şey yoktur.

Komisyon raporunda sıkça atıfta bulunulan Almanya’da kişilerin “unutulma hakkı” yer alırken bizde gündeme bile gelmemesi aradaki yaklaşım farkını ortaya koyuyor.

TBMM’ye çağrım: Yasanın Yargıtay’daki uygulama dairesi üyesinin dahi teknik olarak itiraz ettiği bir düzenlemeyi yetkililerin etraflıca yeniden ele almasıdır."

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Bozkurtlar Ordusu
11.10.2022 11:35
Millet uyku da... Ne zaman TİTREYİP KENDİNE DÖNECEK???  
 
Uzay Fenercioğlu
11.10.2022 11:24
1980 den sonra sistematik şekilde, Türk toplumu, devlet milletin bizatihi kendisidir, fikrinden koparıldı. Bireysel kurtulma empozesi, toplumsal birliği yok etti. Yeni bir yapılanma şart.  
 
Sansurle deyil,akıl,vicdan adil yönetim hakkimiz
11.10.2022 11:16
Uyuşturucu ülkesi olduk,kul hakkı tavan,Ekenomi,eğitim sağlık dipte,ama önceliğimiz sansürlenen ,susturmak mala bağlamak,korku ve kaygı panikatak olduk ülke olarak,yazıklar olsun gücün adaleti vicdani  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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