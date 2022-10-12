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'Sansür Yasası'nın bir maddesi daha kabul edildi! Gazetecilerden siyah maskeli protesto

Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen kanun teklifi, gazeteciler tarafından siyah maske ile protesto edildi, AKP’li milletvekilleri Genel Kurul’u terk ettiği için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı ve basın kartlarının iptalini düzenleyen tek madde kabul edildikten sonra Genel Kurul kapandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 02:13
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'Sansür Yasası'nın bir maddesi daha kabul edildi! Gazetecilerden siyah maskeli protesto

'Sansür Yasası'nın bir maddesi daha kabul edildi! Gazetecilerden siyah maskeli protesto
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Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugün, 15. maddeden devam etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) üye gazeteciler, kanun teklifi üzerindeki görüşmeleri siyah maske takarak takip etti.

Teklifin 15. maddesi kabul edildi. Basın Kanunu’na eklenen su madde ile basın kartının iptal edilmesine ilişkin şartlara eklemeler öngörüldü. Basın Kartı’nın iptali ile ilgili koşullara, bu madde ile “5 yıl ve daha fazla hapis cezası almamak”; “dolandırıcılık, sahtecilik, devlet sırlarına karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar” gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak şartı eklendi.

Ayrıca basın mensubunun bir aydan fazla işsiz kalması durumunda ve medya faaliyeti dışında bir iş yaptığının tespit edilmesi durumunda da basın kartı iptal edilebilecek. Kabul edilen 15’inci madde ile 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 49’uncu maddesinde düzenlenen basın ahlak esaslarına aykırı davranışta bulunan basın mensuplarının basın kartları da basın kartı komisyonu tarafından iptal edilebilecek.

MUHALEFET TEPKİLİ

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, bu kanun teklifinin dezenformasyon ve yalan haberi engelleyeceğinin söylendiğini belirterek, "Size kim inanır? Siz, eleştirilmek istemiyorsunuz, milletin gerçekleri öğrenmesini istemiyorsunuz. Buna da yasal bir kılıf uydurmak istiyorsunuz. İşte getirdiğiniz kanun teklifi bu. Bunun adı; basın kanunu değil, sansür kanunudur" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise teklifle düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmak istendiğini belirtti ve kanun teklifinin tekrar gözden geçirilerek, "anayasaya aykırı" olduğunu iddia ettiği hükümlerinin geri çekilmesini istedi.

Genel Kurulda, teklifin 16. maddesinin görüşmeleri sırasında CHP'nin yoklama talebi üzerine, yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadı.

16. maddenin görüşmeleri sırasında, AKP sıralarının boşalması üzerine CHP Grubu yoklama talep etti. İki kez yoklama yapıldı ancak toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. Birleşim kapandı.

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