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İBB Meclisi'nde sansür yasasını eleştiren İYİ Partili üyeye AKP'lilerden saldırı

AKP ve MHP imzalarıyla TBMM'ye getirilen sansür yasası görüşmeleri devam ederken; İBB Meclisi'nde görüşülen yasa teklifine karşı 'Sansür yasasına hayır' dövizi açan İYİ Partili Meclis Üyesi'ne AKP'liler tarafından saldırıda bulunuldu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 18:55
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İBB Meclis toplantısı sırasında sansür yasasını eleştiren İYİ Partili isme AKP'li üyeler saldırmaya çalıştı

İBB Meclisi'nde sansür yasasını eleştiren İYİ Partili üyeye AKP'lilerden saldırı
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Kamuoyunda 'sansür' yasası olarak bilinen ve AKP-MHP tarafından TBMM'ye getirilen yasa teklifine tepkiler devam ederken; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti'li Meclis Üyesi Taylan Yıldız, kürsüye 'Sansür yasasına hayır' dövizi ile çıktı.

AKP'li üyeler ilk olarak koltuklarında Yıldız'ın sözlerini kesmeye çalışarak sözlü sataşmada bulundu. Yıldız’ın konuşmasına devam ederek yasaya dönük eleştirilerini sürdürmesi üzerine yerlerinden kalkan AKP'liler Yıldız'a saldırmaya çalıştı.

Araya giren diğer meclis üyeleri sayesinde AKP’liler Yıldız’a fiziksel bir müdahalede bulunamadı.

TAYLAN YILDIZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Saldırı sonrası Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, AKP’lilerin sansüre hayır yazısına bile tahammüllerinin olmadığını; tarihin onları baskı ve şiddetle sesleri susturmaya çalışırken hatırlayacağını belirtti.

Yıldız, ''SansürYasasınaHayır yazısına bile tahammülleri yok. Tarih onları demokrasiye, düşünceye ve ifade özgürlüğüne tahammülsüzlükleri, baskı ve şiddetle sesleri susturmaya çalışmasıyla hatırlayacak. Susmayacağız, korkmayacağız ve bu ülkenin gençleri için mücadeleye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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