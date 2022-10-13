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Flaş... Sansür yasasının kritik 29. maddesi Meclis'ten geçti

Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen yasanın kritik 29. maddesi Meclis'te kabul edildi...

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 17:28
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Son Dakika... Sansür yasasının kritik 29. maddesi TBMM'den geçti

Flaş... Sansür yasasının kritik 29. maddesi Meclis'ten geçti
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‘Sansür Yasası’ teklifinin; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen 29. Maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

1 YILDAN 3 YILA HAPİS CEZASI

Yasa teklifinin Mecliste kabul edilen 29. maddesine göre "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesine ek yapan söz konusu 29. madde şöyle:

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A-(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”

Ayrıntılar geliyor...

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Seyfeddin Yılmaz
13.10.2022 18:22
Devletin görevlerinden biri de, halkın her türlü güvenliğini sağlamaktır. Dolayısıyla bu yasa gereklidir ve bu yasaya, "Sansür Yasası" demek, haksızlıktır.  
 
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