Torbacılara darbe

Van’da polis ekiplerinde ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

Torbacılara darbe

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 7.93 gram esrar, 22,45 gram eroin, 29,3 gram metamfetamin, 0.28 gram sentetik kannobinoid ve 2 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili toplam 16 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

İHA

aw909835-01.jpg

aw909835-02.jpg

aw909835-03.jpg

Öne Çıkanlar
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Son Haberler
Endonezya'da yanardağ patladı küller etrafı sardı Dünya
Endonezya'da yanardağ patladı küller etrafı sardı
Avrupa Birliği Kanada’ya 280 itfaiyeci gönderiyor Dünya
Avrupa Birliği Kanada’ya 280 itfaiyeci gönderiyor
Mehmet Şimşek’in bakan olmasına vatandaşlardan olay yorum Güncel
Mehmet Şimşek’in bakan olmasına vatandaşlardan olay yorum
Acun Ilıcalı bu kez de Premier Lig kulübü satın aldı Spor
Acun Ilıcalı bu kez de Premier Lig kulübü satın aldı
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı Güncel
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu?