Toros Dağları’nda 30 bin litre boya ile dev Türk bayrağı

Kaynak: DHA
Toros Dağları’nda 30 bin litre boya ile dev Türk bayrağı

Toros Dağları’nın Mut ilçesi eteklerine 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz boya kullanılarak dev bir Türk bayrağı işlendi. Görkemli manzara, sosyal medyada beğeni topladı ve vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Toros Dağları’nın Mut ilçesi eteklerinde, devasa bir Türk bayrağı dikkatleri üzerine çekti. Bayrağın oluşturulması için 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz boya kullanıldı. Bu devasa sanat eseri, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Toros Dağları’nın Mut ilçesi eteklerinde, devasa bir Türk bayrağı dikkatleri üzerine çekti. Bayrağın oluşturulması için 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz boya kullanıldı. Bu devasa sanat eseri, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

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