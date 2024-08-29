Toros Dağları’nda 30 bin litre boya ile dev Türk bayrağı

Toros Dağları’nın Mut ilçesi eteklerinde, devasa bir Türk bayrağı dikkatleri üzerine çekti. Bayrağın oluşturulması için 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz boya kullanıldı. Bu devasa sanat eseri, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Toros Dağları’nın Mut ilçesi eteklerinde, devasa bir Türk bayrağı dikkatleri üzerine çekti. Bayrağın oluşturulması için 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz boya kullanıldı. Bu devasa sanat eseri, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.