Tost makinesinde waffle nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Tost makinesinde waffle nasıl yapılır?
İşte tost makinesinde waffle tarifi...

Tost makinesinde waffle nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı süt
Yarım çay bardağı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilya
Yarım çay kaşığı tarçın
1,5 su bardağı un

Hazırlanışı

Yumurta ve şeker köpürene kadar mikserle çırpılır.
Yumurta ne kadar çırpılırsa yumurtanın kokusu o kadar az olacaktır.
Yağ ve süt eklenir ve tekrar çırpılır.
Vanilya ve kabartma tozu eklenir.
Un yavaş yavaş eklenir ve bir hamur elde edilir.
Tost makinasının en sıcak derecesinde çok az yağ sürülerek 1 kepçe hamur koyularak pişirilir.
Üzerine çikolata sürülüp meyveler eklenir.

Afiyet olsun...

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