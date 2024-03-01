Tottenham'a büyük şok

Kaynak: AA
Tottenham'a büyük şok
İngiliz medyası Tottenham için kara haberi duyurdu.

Brezilyalı forvet Richarlison, Tottenham'ın Premier Lig'deki mücadelesinde yaklaşık 1 ay boyunca forma giyemeyecek.

Dizinden sakatlanan yıldız oyuncu, Crystal Palace maçında da takımını yalnız bırakacak.

Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, basın toplantısında, "Richarlison dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı. Üç ila dört hafta arasında sahalara dönmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Premier Lig'de 5. sırada yer alan Tottenham'ın 26 yaşındaki golcüsü, bu sezon ligde 22 maçta 10 gol kaydetti.

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