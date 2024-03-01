İngiltere'den TFF'ye çıkarma

Birleşik Krallık Büyükelçiliği heyeti, “Sporda Kadınlar: Birleşik Krallık ve Türkiye’nin Spor Uzmanları Arasında Oluşturulan Bağlar” başlıklı bir seri etkinlik kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil tarafından Riva’da ağırladı.

Federasyondan verilen bilgiye göre, Türkiye ile Birleşik Krallık’tan sporcu ve akademisyenlerin katıldığı ziyarette, A Milli Kadın Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da yer aldı.

Heyette, Women in Football kuruluşunun genel müdürü (CEO) Yvonne Harrison, Manchester United Vakfı Kız Çocukları Futbolu Geliştirme Müdürü Stephanie Knott, UCFB Global Spor Enstitüsü Ders Koordinatörü Darren Bernstein ve Amazing People Schools İletişim Müdürü Ben Tegg bulundu.

Toplantıda, Türkiye ve Birleşik Krallık’taki kadın futbolcuların şu anki durumu, profesyonel düzeyde bu spor branşındaki faaliyetler ve Türkiye ile ortak projeler ele alındı. Sporda yönetim alanına girmek isteyen kadınlar için bir sıçrama noktası olabilecek olası akademik imkanlar da ziyaret kapsamında incelendi.

Ziyaretteki konuşmasında, Türkiye’de kadın futbolunun belirgin bir ilerleme gösterdiğine işaret eden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, “Birleşik Krallık heyeti ile çok yararlı bir toplantı yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Futbolun spor diplomasisi ve toplum için sosyal etki oluşturma konusunda üstlendiği rol konusunda hemfikir olduk. Türkiye’de kadın futbolunun daha dikkat çekici olması, gelişim sürecinde gerekli stratejik eylemlerin alınması ve katılımın artırılması konusunda çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.