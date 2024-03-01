Milli takım Macaristan'a 11-0 kaybetti

Kaynak: AA
Milli takım Macaristan'a 11-0 kaybetti
20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları’nda Curling Milli Takımı, Macaristan karşısında 11-0 mağlup oldu.

Erzurum’da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları’nda (Deaflympics) karışık çiftler dalında yarışan Curling Milli Takımı, Macaristan karşısında 11-0 yenildi.

whatsapp-image-2024-03-01-at-22-45-05.jpeg

Kentte yapılan ve 12 Mart’a dek devam edecek etkinlikte, 36 ülkeden 1003 sporcu, 6 branşta ülkelerine en güzel şekilde temsil etmek için yarışıyor.

ekran-goruntusu-2024-03-01-222641-001.png

Bu çerçevede sporcular curling dalında mücadele etmek için Yakutiye-Erzurum Curling Salonu’nda buzun üzerine çıktı.

ekran-goruntusu-2024-03-01-222628-001.png

Karışık çiftler dalında yarışan milliler, etkinliğin ikinci maçında Macaristan’a 11-0 yenik düştü.

ekran-goruntusu-2024-03-01-224706.png

Ayrıca gerçekleştirilen diğer karşılaşmalarda ise Güney Kore, turnuvaya katılmayan Kenya’yı 2-0 hükmen, Çin, Polonya’yı 13-8, Ukrayna da İsviçre’yi 9-4 yendi.

ekran-goruntusu-2024-03-01-224653.png

Günün sabahki karşılaşmalarında da Çin, Kenya’yı hükmen 2-0, Ukrayna, Macaristan’ı 8-5, Japonya, Polonya’yı 11-3, İsviçre de Güney Kore’yi 12-6 yendi.

CURLING NASIL OYNANIR

Curling, buz üzerinde oynanan bir takım sporudur. Oyunda, iki takım arasında dört kişi olmak üzere toplam sekiz oyuncu yer alır. Oyuncular, 19,1 kg ağırlığında ve 28,5 cm çapında granit taşları, buz pistinin bir ucundan diğer ucuna doğru kaydırırlar. Taşlar, hedef olarak belirlenen dairesel bölgeye en yakın şekilde atılmaya çalışılır. Taşlar, hedef bölgeye ulaştıktan sonra, takım arkadaşları tarafından süpürge kullanarak taşın hızını ve yönünü etkilemeye çalışırlar. Her takım, sekiz taşı attıktan sonra bir tur tamamlanır. Bu tura end denir. Her maçta 10 end oynanır. Her end sonunda, hedef bölgenin merkezine en yakın olan takımın taşı sayı olarak değerlendirilir. Bir takımın birden fazla taşı, rakip takımın taşlarından daha yakınsa, o kadar sayı kazanır. Maç sonunda en çok sayıya sahip olan takım galip gelir.

İlgili Haberler
A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik
Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi
TFF'den flaş Mert Hakan Yandaş kararı
Galatasaray'ın yıldızı gol atmayı unuttu. Kasımpaşa büyük fırsatı tepti. Eren Bozdaş yazdı
Tottenham'a büyük şok
Tottenham'a büyük şok
TFF yeni yayıncı ile anlaştı
Wayne Rooney Manchester United'a dönüyor
Wayne Rooney Manchester United'a dönüyor
Adana'da Fenerbahçe depremi
Statlardan canlı skor vererek dünya kadar para kazanıyorlar. Herkes yapabilir
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması
Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı
Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı
Son Haberler
Belediye otobüsü balık kokunca yolcular rahatsız oluyor diye eline fırçayı alıp temizleyen şoför takdir topladı Video
Belediye otobüsü balık kokunca yolcular rahatsız oluyor diye eline fırçayı alıp temizleyen şoför takdir topladı
A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik Spor
A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik
Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi Spor
Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi
Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 61 Tutuklama Gündem
Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 61 Tutuklama
Araba boyasıyla diş beyazlatılır mı? Video
Araba boyasıyla diş beyazlatılır mı?
İBB adayı Murat Kurum: "31 Mart'ta Gazze'deki Mazlumlar Sevinecek!" Video
İBB adayı Murat Kurum: "31 Mart'ta Gazze'deki Mazlumlar Sevinecek!"
Toplantıya geç kalan AKP’li başkandan kadın yardımcısına fırça: Dakikası dakikasına başlanmaz ki Gündem
Toplantıya geç kalan AKP’li başkandan kadın yardımcısına fırça: Dakikası dakikasına başlanmaz ki