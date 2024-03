Milli takım Macaristan'a 11-0 kaybetti

Erzurum’da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları’nda (Deaflympics) karışık çiftler dalında yarışan Curling Milli Takımı, Macaristan karşısında 11-0 yenildi.

Kentte yapılan ve 12 Mart’a dek devam edecek etkinlikte, 36 ülkeden 1003 sporcu, 6 branşta ülkelerine en güzel şekilde temsil etmek için yarışıyor.

Bu çerçevede sporcular curling dalında mücadele etmek için Yakutiye-Erzurum Curling Salonu’nda buzun üzerine çıktı.

Karışık çiftler dalında yarışan milliler, etkinliğin ikinci maçında Macaristan’a 11-0 yenik düştü.

Ayrıca gerçekleştirilen diğer karşılaşmalarda ise Güney Kore, turnuvaya katılmayan Kenya’yı 2-0 hükmen, Çin, Polonya’yı 13-8, Ukrayna da İsviçre’yi 9-4 yendi.

Günün sabahki karşılaşmalarında da Çin, Kenya’yı hükmen 2-0, Ukrayna, Macaristan’ı 8-5, Japonya, Polonya’yı 11-3, İsviçre de Güney Kore’yi 12-6 yendi.

CURLING NASIL OYNANIR

Curling, buz üzerinde oynanan bir takım sporudur. Oyunda, iki takım arasında dört kişi olmak üzere toplam sekiz oyuncu yer alır. Oyuncular, 19,1 kg ağırlığında ve 28,5 cm çapında granit taşları, buz pistinin bir ucundan diğer ucuna doğru kaydırırlar. Taşlar, hedef olarak belirlenen dairesel bölgeye en yakın şekilde atılmaya çalışılır. Taşlar, hedef bölgeye ulaştıktan sonra, takım arkadaşları tarafından süpürge kullanarak taşın hızını ve yönünü etkilemeye çalışırlar. Her takım, sekiz taşı attıktan sonra bir tur tamamlanır. Bu tura end denir. Her maçta 10 end oynanır. Her end sonunda, hedef bölgenin merkezine en yakın olan takımın taşı sayı olarak değerlendirilir. Bir takımın birden fazla taşı, rakip takımın taşlarından daha yakınsa, o kadar sayı kazanır. Maç sonunda en çok sayıya sahip olan takım galip gelir.