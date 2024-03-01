Galatasaray'ın yıldızı gol atmayı unuttu. Kasımpaşa büyük fırsatı tepti. Eren Bozdaş yazdı

Eren Bozdaş
Galatasaray'ın yıldızı gol atmayı unuttu. Kasımpaşa büyük fırsatı tepti. Eren Bozdaş yazdı
Kasımpaşa rakibini domine ettiği maçta Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında iki yükselişteki takım Kasımpaşa ve Sivasspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip oldukça etkili başladı. Sık sık kanatlardan yüklenen Kasımpaşa Sivasspor’u defans yapmaya mahkum etti.

11. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa hücumunda ceza sahası önünde topla buluşan Nuno Da Costa yerden sert bir şut çekti. Sağ köşeye doğru giden topu Ali Şaşal zorlukla kurtardı.

33. dakikada Kasımpaşa’da sol kanattan topu taşıyan Yasin ceza sahası dışında bekleyen Oğulcan’ı topla buluşturdu. Sağ ayağının üstü ile vurduğu top Ali Şaşal’ın kritik müdahalesi ile dışarıya çıktı.

Bu poziyonun hemen 34’te bir daha atağa çıkan Kasımpaşa’da Aytaç’ın ortasında kafalardan seken topla Porozo arka direkte buluştu. Sağ köşeye giden Porozo’nun şutu direkten döndü.

Mücadelenin ilk yarısında Kasımpaşa her ne kadar topa yüzde 60 oranında sahip olsada kale önüne gitme ve bitiricilik anlamında sıkıntılar çekti. İlk 45 dakikada başka önemli pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

İkinci yarıda konuk ekip biraz daha topla oynamaya sık sık topu kendi sahasında kaptırması sonucu rakip kaleyi görmekte zorlandı.

52. dakikada Kasımpaşa’da Ben Ouanes sağ kanattan ortasını açtı. Arka direğe inen topu Murat kafasıyla penaltı noktasına yönlendirirken Oğulcan’ın gelişine vurduğu top farklı şekilde auta çıktı.

69. dakikada Orta alanda kaptığı top ile hücuma kalkan Kasımpaşa’da Nuno Da Costa sağ kanattan ceza sahası içine doğru ilerleyen Fall’u düşündü. Ceza sahası çizgisinin hemen üstünde Fall şutunu çeksede Appindangoye kayarak topa müdahale etti.

88’de Sivasspor’da ceza sahası arkasına sarkan Koita kaleci ile karşı karşıya kaldı. Koita’nın sağ ayağı ile vurduğu şutu Gianniotis son anda kurtardı. Seken topla penaltı noktasında tekrar topla buluşan Koita bir kez daha şansını denedi ancak bu sefer de Porozo topu çizgiden çıkardı.

5.lik için yarışan iki takım böylece 0-0 berabere kalarak 1 puana razı geldi.

Topa sahip olma ve kaleye gitme anlamında rakibini domine eden Kasımpaşa en yakın takipçisi Sivasspor karşısında büyük bir fırsatı tepti.

Galatasaray’dan geldiği Kasımpaşa’da gol atmayı unutan Oğulcan Çağlayan belki de takımını 3 puandan etti

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