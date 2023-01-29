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Toyota Türkiye'de üretimi durduruyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., parça sorunu nedeniyle yarı iletken parçalarda sıkıntı yaşadığını belirtti. Toyota üretime bir süre ara vereceğini açıkladı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 09:54
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Toyota üretimi durduruyor

Toyota Türkiye'de üretimi durduruyor
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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., yaşanan yarı iletken parça problemi nedeniyle üretime bir süre ara vereceğini duyurdu. Toyota'nın Sakarya'da bulunan fabrikası, önümüzdeki hafta itibarıyla çalışmayı durduruyor ve 14 gün boyunca üretim yapmayacak. Fabrikada sadece bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.  

Açıklanan resmi verilere göre, 2021'de toplamda 230 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 188 binlik kısmını ihraç etmişti.

2021'de 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3,6 milyar dolar tutarındaki ihracat geliri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) tarafından, "Türkiye’nin 2. Büyük İhracatçısı" olarak ödüllendirilmişti.

ŞUBAT AYINDA ÜRETİM YOK

Otomotiv sektörünü etkisi altına alan çip krizi ve ardından gelen tedarik sorunlarının yeni yılda da sürmesi Toyota'nın stratejik bir karar almasına sebep oldu. Toyota'nın Çekya fabrikasında da üretimin şubat boyunca duracağı bildirildi.

CEO GÖREVDEN AYRILIYOR

Fabrikada, Toyota’nın B segmentte yer alan hatchback modeli Yaris ve Aygo X adlı mini crossover modeli üretiliyordu.

Toyota ayrıca, hafta içinde yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki Toyota CEO'su Akio Toyoda'nın 1 Nisan'da görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

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