2022 yılında Türkiye’de en çok satan elektrikli ve hibrit otomobiller belli oldu

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) 2022 yılında Türkiye'de en çok satan markaları açıkladı.

ELEKTRİKLİDE GALİP BMW İX

TEHAB tarafından hazırlanan pazar analizine göre, 2022 yılında Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil modeli, toplam 1.502 adet satışla BMW iX oldu.

Ayrıca otomotiv devi, elektrik otomobil pazarında yer alan markalar ve çok satılan model sıralamasında da birinci sırada yer almayı başardı. Hafif ticari segmentin lideri ise, 10 adet satışla Ford eTransit oldu.

2022 yılında dört marka dışında bin adet satışın üzerine çıkabilen olmadı. Bu bağlamda BMW, 2193 adet otomobil satışıyla lider olurken, Alman üreticiyi sırasıyla Mercedes Benz (1559 adet), Renault (1155 adet), Skywell (1150 adet) takip ediyor. Listenin beşinci ve altıncı sırasında ise 352 satışla DSFK, 285 satışla Hyundai kendine yer buldu.

2022 yılı toplam elektrikli araç satışlarında Türkiye, 2021 yılında gerçekleştirilen 2849 adet satışa kıyasla büyük bir ilerleme kaydetti.Toplam satışlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 188’lik artışla 8.210 adete ulaştı.

HİBRİT ARAÇLARIN GALİBİ TOYOTA COROLLA

Hibrid otomobil pazarında ise Toyota üst sıradaki yerini korudu. Buna ek olarak bir önceki yıl kaydedilen 17.337 adetlik satışa kıyasla, 2022 yılında Türkiye'de 19.126 adet hibrid otomobil satışı gerçekleştirildi.

Paylaşılan listede Toyota'yı takip eden isimler 2291 satışla Honda, 2060 satışla Fiat oldu.

Segmentin lideri ise 9570 adet satışla Toyota Corolla.