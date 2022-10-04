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Sıfır otomobil fiyatlarına zam

Otomobil devleri ekim ayı itibariyle sıfır araba fiyatları listesi için güncellemeye gitti. Toyota Corolla 572.250 TL, Honda Civic 771.800 TL, Opel Mokka 794.900 TL, Dacia Sandero 479.000 TL, Dacia Duster fiyatı 517.000 TL’den başlıyor.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 08:11
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Araba almanın hayali bile hayal oldu. Sıfır otomobil fiyatlarına zam

Sıfır otomobil fiyatlarına zam
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Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye’de sıfır araba fiyatları cep yakıyor. Artan döviz kurları araba fiyatlarının artışında büyük etki oldu. Ekim ayı ile birlikte otomobil sektörünün dev markaları araba fiyatları listesi tarafından güncellemelerine başladı. 

Otomobil devleri sıfır araba modelleri için fiyatları şimdiden güncelledi. 3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibariyle Toyota Corolla, Honda Civic, Honda City, VW Caddy, Kia Stonic, Opel Mokka, Dacia Sandero ve Dacia Duster modelleri çeşitli oranlarda zamlandı.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, Citroen, Hyundai ve Mitsubishi fiyatları tarafından güncelleme yapıldığı belirtti.

Özpeynirci, fiyat listesi güncellenen otomobil modelleri ve zam oranlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Bu zamlarla birlikte; Toyota Corolla fiyatı 572.250 TL, Honda Civic fiyatı 771.800 TL, Opel Mokka fiyatı 794.900 TL, Dacia Sandero fiyatı 479.000 TL, Dacia Duster fiyatı 517.000 TL’den başlıyor.

Emre Özpeynirci’nin paylaşımı şöyle: 

“Bugün itibarıyla zamlanan modeller; Toyota Corolla  yüzde 4, Honda Civic, CR-V, HR-V, Jazz, Accord yüzde 3, Honda City yüzde 1, VW Caddy yüzde 2,5, Kia Stonic yüzde 3,4-3,6, Opel Mokka yüzde 2,3, Dacia Sandero yüzde 0,6-0,7, Dacia Duster yüzde 1,2. Citroen, Hyundai ve Mitsubishi fiyatları ise güncelleniyor.”

Emre Özpeynirci paylaşımının devamında şunları yazdı:

“Biliyor muydunuz; Türkiye'de en ucuz otomobil (i10) 60 aylık asgari ücretle, ABD'de en ucuz otomobil (Spark) 12 aylık asgari ücretle, Fransa'da en ucuz otomobil (Sandero) 8 aylık asgari ücretle, İngiltere'de en ucuz otomobil (Spring) 6 aylık asgari ücretle alınıyor.”

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