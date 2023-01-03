Toyota’nın yeni fiyat listesine bakan bir daha bakamıyor. İşte zamlı fiyat listesi

Türkiye 2023’e zam üstüne zamla girdi. Otomotiv sektörü de yeni yıla zamlarla girdi. Toyota ocak ayı fiyat listesini duyurdu.

Donanım Haber’de yer alan bilgilere göre, 2023 Ocak Toyota fiyat listesine bakıldığında yüzde5 ile 6 civarında zam yapıldığı görülüyor.

Toyota'nın ülkemizdeki en popüler modeli Corolla Sedan. Söz konusu modelin Ocak 2023'teki başlangıç fiyatına baktığımızda 642.000 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Kısa süre öncesine kadar bu fiyat 607.050 TL idi. Yine giriş seviyesindeki 1 5 Vision Corolla'nın otomatik versiyonu Aralık ayında 633.750 TL'den satılıyordu. Bu versiyonun fiyatı da 670.300 TL'ye yükselmiş.

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Toyota Corolla Cross'un fiyatı da Ocak 2023 itibarıyla 1 milyon TL'ye dayandı.

1.8 Hibrit motorla tercih edilebilen modelde Flame ve Passion donanım seviyeleri sunuluyor. Geçen ay 868.400 TL olan giriş seviye Corolla Cross artık 926.800 TL'den başlıyor. Corolla Cross'un Passion donanım seviyesi ise 1 milyon TL'nin üzerinde.

İşte 2023 Ocak Toyota fiyat listesi: