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Samsun'da Atatürk afişlerine alçak saldırı

Samsun'un Atakum ilçesinde billboardlardaki Atatürk posterleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtıldı. 

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 08:58
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:11
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e alçak saldırı. Yer: Kurtuluş adımının şehri yakıştı mı size 

Samsun'da Atatürk afişlerine alçak saldırı
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Cumhuriyet'in haberine göre, Atakum Belediyesi tarafından işletilen Aqua Park tesisi önündeki reklam panolarında yer alan Atatürk posterleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtıldı. 

Konuyla ilgili Atakum Belediyesi bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, “Aqua Park tesisimizin önündeki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı reklam panolarına çirkin saldırıyı üzülerek duyuruyoruz. 

Milli Mücadele’nin başladığı Samsun’da, ebedi başkomutanımızı hazmedemeyenlerin olması çok üzücü. Samsun’um, Atatürk’e sahip çık!” denildi. 

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Hamit Bursalı
3.09.2022 09:04
Kimliği ÇOK BELİRLİ  
 
Temel Mağdur
3.09.2022 09:00
Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş.  
 
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