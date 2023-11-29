Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda bir 'Medyum’ varmış

Tayfun Eraslan'ın yönetmenliğini yaptığı Medyum Trabzon Devlet Tiyatro’su-Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıkıyor.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda bir 'Medyum’ varmış

Büyük oyunu olarak; 2 saat süren medyum, önümüzdeki 30 Kasım, 1 ve 2 Aralık tarihlerinde ve de 7, 8, 9 Aralık günlerinde, Trabzon Devlet Tiyatro’su-Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıkacak.
Bazı illerdeki turnelerini geçtiğimiz tiyatro sezonu sonunda tamamlayan; en son Mart ayı içerisinde Isparta ve Muğla turnesinden dönen, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun başarılı oyunlarından biri olan medyum yeniden sahne alıyor.

Medyum, 2019 yılında 87 yaşında iken vefat eden Amerikalı yazar Sam Bobrıck tarafından yazılmış ve sahnelere uyarlanmıştı.

Oyunun çevirmenliğini Özgür Özdural yaparken; dekorunu Murat Gülmez, kostümlerini Funda Çebi ve müziğini Kerem Memişoğlu yaptı. Asistanlıkların da, Durul Can Yaman ve Volkan Satır isimleri var.
Işık tasarımını Nihat Bahar’ın üstlendiği söz konusu oyunun yönetmenliğini ise Tayfun Eraslan yapıyor. Yönetmen yardımcılığında N.Mert Hürol’ın adını görüyoruz.

Medyum; önümüzdeki perşembe, cuma ve cumartesi akşamları saat:20.oo’de sahne alacak. Ayrıca cumartesi saat 15.00’de de sergilenecek olan oyunun sahne amirliğini, Ülker Çelik üstlendi.

2 perdelik medyumun sahne arkasında emeği geçen diğer isimlerde şöyle; kondüvit Emin Serdar Kurutçu, ışık kumanda Arda Poyraz, dekor sorumlusu Vural Özcelep, aksesuar sorumlusu Ali Boran, kadın terzi Ayça Başar, erkek terzi Sezgin Özcan, suflöz Aynur Yılmaz ve perukacı Kerem Uzun

Keyifli bir cinayet gizemi macerası var medyum’da... Birçok komik şüpheli, beklenmedik kıvrımlar ve dönüşler yapıyor… Keskin zekâsı ve kusursuz komedi zamanlamasıyla doğuştan gelen yetenekleri mevcut... Ve zihinsel sindirim sürecine meydan okuyacak hiçbir ipucu vermeyecek kadar eğlenceli yemler atılıyor… Medyum, tatmin edici bir şekilde tahmin edilemez bir ortam yaşatıyor.

Oyunun castında ise başrolde Adam Webster rolüyle, Trabzonlu oyuncu Hazar Altıntaş var. Diğer karakterleri; Laura Benson Selin Poyraz, Roy Benson Volkan Satır, Johnny Bubles Ahmet Uzuner, Norris Coslow Gürkan Erarslan, Rita Malone Elvan Çanakoğlu ve ev sahibi-tesisatçı-tamirci Murat Aşar paylaşıyor.

Bu arada, yeni sezon için ilk olarak yarın akşam sahnelenecek olan oyunun, satışa çıkan biletlerinin tükenmesi bekleniyor.

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