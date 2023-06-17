Trabzon öğretmenler korosundan harika bir konser

Editör: Sami Gürel

Trabzon’da öğretmenler tarafından oluşturulan koro, Trabzon’da harika bir müzik ziyafeti daha verdi.

Geçtiğimiz yılın kasım ayından beri çalışmalarını sürdüren koro, Trabzon Hamamizade İhsan Bey Sanat ve Kültür Merkezi’nde bir süre öne sergilediği kış konserinin ardından, yaz konserini de bu hafta içinde gerçekleştirdi. ‘’Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu’’ olarak sahne alan bir grup öğretmen, Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel bestelerini icra ederken, salonu dolduran izleyiciler tarafından da bol bol alkış aldı.

Trabzon’daki değişik okullardan; sadece müzik değil, farklı branş derslerine giren bir grup kadın ve erkek öğretmenlerden oluşan koro, izleyenleri kendilerine hayran bırakırken, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu koroya olan desteği de takdir aldı.

Genelde konserlere ve sanatsal etkinliklere pek katılmayan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun yine bulunmadığı konser gecesinde, Hamamizade İhsan Bey Sanat ve Kültür Merkezini dolduran aileler; Sazendeler ve Hanendeleri koro ve solo geçişlerinde ayakta alkışladılar.

Görevinden bir süre önce ayrılıp, Ankara’ya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak atanan Trabzon İl Milli Eğitim Eski Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu’nun fikri ve gayretleriyle, Trabzon’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Yasemin Uzun’un da desteğiyle hayata geçirilen ‘’Öğretmenler Korosu’’ nun gecesinin sunuculuğunu da Yasemin Uzun üstlendi. Koronun şefliğini de, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi’nin deneyimli müzik öğretmenlerinden Berna Tankutay, başarılı bir şekilde sergiledi.

Birbirinden güzel 23 parçanın seslendirildiği Öğretmenler Korosu’nda;

Semra Kurtuldu, Eser Kalyoncu, Bülent Mumcu, Ayşegül Kara, Ebru Eraydın, Banu Birinci, Cevat Yıldırım, İrem Albayrak Tanyıldız, Hasan Yıldız, Ahu Ünver, Demet Durukan, Ogün Zıvalıoğlu, Fatma Aksoy, Yurdagül Örtürk, Arzu Taş, Ersin Sağlık, Selçuk Gülgönül, Vedat Yavuzyılmaz, Fatma Dilmaç, Mehmet Ali Baykan, Figen Kabahasanoğlu, Fatih Çep, Derya Çep, Fatma Aydiyeke Yılmaz, Hasan Kocaman, Abdülkadir Tiryakioğlu, Büşra kahraman İba,

Eyüp Sağır, Ayşenur Kaya, Ömür Hacıfettahoğlu, Cengiz Sağlam, Nilgün Karahan, Deniz Aydın, Tuğce Demir Kurak, Ayşe Başer, Tolga Çıkrıkçı, Emel Aydın Yitkin, Funda Topsakal ve Songül Eyüboğlu yer alırken, bazı parçalarda solo eşliğinde seslendirildi.

‘’Yıldızların Altında Türk Sanat Müziği Konseri’’nin repertuarında solist olarak; Deniz Aydın, Eser Kalyoncu, Demet Durukan, Behiye Yılmaz, Ömer Akın, Ahu Ünver, Cevat Yıldırım, Cengiz Sağlam ve iki ayrı parçayla Ogün Zıvalıoğlu sahne alırken, geceye emeği geçen bir başka isimde Trabzon il milli eğitiminin yeni müdürü Evren Görmüş idi.

Görmüş, konser sonrası salondakilere kısa bir konuşma yaparak, koro şefini ve hanendeleri tebrik etti ve bu konserlerinin ve de sanatsal faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Bu arada, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde, güzel geçen konser gecesinde; Hüseyin Şılbır, Samet Sabri Tankutay, Eren Ertan Bülbül, Serkan Gökdemir,

Behiye Yılmaz, Ayşen Muradoğlu, Kemal Kahraman, Merve Bal, Yakuphan Biçici ve Ömer Akın, Sazendeler olarak koronun önünde sazlarının başında yerlerini alarak, koroya başarılı bir şekilde eşlik ettiler.

Trabzon Türk Sanat Müziği Öğretmen Korosu’nun, önümüzdeki yeni eğitim ve öğretim döneminde de, bu konserlerini Trabzon’un yanı sıra çevre il ve ilçelerde de gerçekleştirmesi bekleniyor