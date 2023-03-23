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Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'

Trabzon’un önemli tiyatro gruplarından; Trabzon Şehir Tiyatrosu’nun bu sezonki yeni ve ilk oyunu ‘’Dilek Ağacı’’ izleyenler tarafından ayakta alkışlanıyor.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:00
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Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'

Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
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Cüneyd Ali Kılcıoğlu’nun yazdığı tek perdelik oyunun yönetmenliğini ise İbrahim Gürsoy yapıyor.

Bu yıl içerisinde;Trabzon’da, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi ve Hamamizade İhsanbey Merkezi’nde sergilenen oyun, önümüzdeki nisan ayı içerisinde yeniden sahnelenecek.

Kısa bir süre öncede prömiyeri yapılan ‘’Dilek Ağacı’’ aslında bir ağacın başına gelen en trajikomik hikayelerden biri.

Elvan Sivil, Melih Türkay ve Sevinç Sıla Akgün’ün yer aldığı teknik ekip, 75 dakikalık oyun süresince başarılı bir iş çıkarırken, oyunun başrolünde yer alan devlet memuru karakterini ise Adnan Akyüz üstlendi.

Ali Akçay, Batuhan Sağlam, Burcu Çolak, Ali Değermenci, Dilara Bal, Elvan Sivil, Kader Kara, Oğuzhan Sağır, Okan Erdoğan, Onur Şirin, Samet Demirci ve Sinem Yeniay’ın rol aldığı Dilek Ağacı oyunun özeti ise şöyle:

Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında tek başına yaşayan bir ağacı, devlet kamulaştırma kararı alır ve ağacın başına da bir memur görevlendirir. Artık herkes ‘’özgürce’’ dileğini ağaca bağlayabilmektedir. İnsanların dilek dileme haklarını yasal çerçevelerle belirleyip oluşabilecek kargaşayı ve kaosu önlemekle görevli olan memur, geçmişindeki sisteme ve halka olan kırgınlığı nedeniyle artık her iki tarafın da istediğine dönüşme kararı almıştır. Sistemin daha ne kadar yozlaşabileceğinin, neden ve ne amaçla koyulduğu dahi kimse tarafından anlaşılmayan kuralların insanlar tarafından nasıl normal karşılandığının işlendiği oyun, günümüz yasaklarına ve alışılmışlıklara da ayna tutmaktadır. Komedi tarzında sergilenen Dilek Ağacı; 25 Nisan salı ve 26 Nisan çarşamba günü saat 20.00’ de Hüseyin Kazaz Kütür Merkezi’nde yeniden sahne alacak.

Gişenin yanı sıra; biletinial.com adresinden de biletlerin temin edilebildiği oyunun, nisan ayı sonrasında bölgedeki çevre il ve ilçelerde de sahneleneceği öğrenildi.

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