Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı verdi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

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