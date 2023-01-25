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  • Bir şehirde ekmek fiyatları çocuk oyuncağına döndü. Tüm şehir bu soruyu soruyor: Şimdi ekmek kaç para?

Bir şehirde ekmek fiyatları çocuk oyuncağına döndü. Tüm şehir bu soruyu soruyor: Şimdi ekmek kaç para?

Bilecik’te ekmek fiyatları önce 5 TL’ye çıktı ardından belediyenin itirazı sonucu 4 TL’ye düştü. Ekmek fiyatları bugün tekrar 5 TL oldu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 14:09
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O şehirde ekmek fiyatları bir çıkıyor bir iniyor. Kentte kafalar karışık

Bir şehirde ekmek fiyatları çocuk oyuncağına döndü. Tüm şehir bu soruyu soruyor: Şimdi ekmek kaç para?
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İHA’da yer alan habere göre, Bilecik'te 4 Ocak günü fırıncıların artan maliyetleri üzerine taleplerini inceleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ve TSO 200 gram ekmeği 4 TL'den 5 TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

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Bu talep sonrası kentteki fırıncılar liste çıkmadan ekmek fiyatlarına zam yaparken, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, komisyonda alınan karar gereği, ekmek fiyatının 5 TL olarak değil önceki fiyat olan 4 TL olarak belirlenmesi kararı alındığı açıklamıştı.

Zabıtalar kent genelinde 5 TL'ye ekmek satan fırınlara denetimleri arttırırken, haksız kazan elde eden fırınlara tutanak unutulmuştu.

EKMEK YİNE 5 TL OLDU
Gelinen süreçte, 200 gram ekmeğin fiyatı yeniden 5 TL olarak bakanlık tarafından onaylanırken, tüm fırınlara yeni tarife gönderildi. Kent geleninde bugün 200 gram ekmek 5 TL olarak satılıyor.
 

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