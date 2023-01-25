Bir şehirde ekmek fiyatları çocuk oyuncağına döndü. Tüm şehir bu soruyu soruyor: Şimdi ekmek kaç para?

İHA’da yer alan habere göre, Bilecik'te 4 Ocak günü fırıncıların artan maliyetleri üzerine taleplerini inceleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ve TSO 200 gram ekmeği 4 TL'den 5 TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.



ZAMMIN ARDINDAN DEVREYE BELEDİYE GİRDİ

Bu talep sonrası kentteki fırıncılar liste çıkmadan ekmek fiyatlarına zam yaparken, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, komisyonda alınan karar gereği, ekmek fiyatının 5 TL olarak değil önceki fiyat olan 4 TL olarak belirlenmesi kararı alındığı açıklamıştı.



Zabıtalar kent genelinde 5 TL'ye ekmek satan fırınlara denetimleri arttırırken, haksız kazan elde eden fırınlara tutanak unutulmuştu.



EKMEK YİNE 5 TL OLDU

Gelinen süreçte, 200 gram ekmeğin fiyatı yeniden 5 TL olarak bakanlık tarafından onaylanırken, tüm fırınlara yeni tarife gönderildi. Kent geleninde bugün 200 gram ekmek 5 TL olarak satılıyor.



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