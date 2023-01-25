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Kardeşine aradığı şifa kendisine ekmek kapısı oldu. “Dünya kadar faydaları var”

10 yıl önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kardeşi için şifa arayan Sevcan Merdoğan, bulduğu çözümle hem şifa buldu, hem de iş sahibi olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:12
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Kardeşine aradığı şifa kendisine ekmek kapısı oldu

Kardeşine aradığı şifa kendisine ekmek kapısı oldu. “Dünya kadar faydaları var”
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İHA’nın haberine göre; Eskişehir’de yaşayan Sevcan Merdoğan, yaralanan kardeşi Selçuk Gökduman’a derman ararken karşısına şifalı taşlar çıktı. Bu taşların ne işe yaradığını, hangi alanda kullanıldığını öğrendikten ve kardeşi için şifa bulduktan sonra başkalarına da bu bilgileri aktarmak isteyen Merdoğan bu işi meslek haline getirdi ve o günden buyana arayanlara aracı olmaya çalışıyor.

“DÜNYA KADAR FAYDALARI VAR”

Şifalı taşların türlerine göre birçok hastalığa iyi geldiğini ve kullanım alanlarının farklı olduğunu dile getiren Sevcan Merdoğan şunları dile getirdi:

“Her taşın kendine has fayda sağladığı bir bölgesi vardır. Mesela ağrı bölge tedavisi dediğimiz zaman önerebileceğim taş kehribar. Kehribar taşı astım, tiroit, guatr gibi hastalıklarda, bebeklerde diş çıkarırken ağız sularının akmasına ve nazara karşı etkili bir taş türüdür. Akik taşı baş ağrısına ve strese iyi gelir, ametist enerji verir, yeşim nazara karşı etkilidir ve sitrin paranın taşıdır, bereket taşı diye de bilinir. Bununla birlikte birçok doğal taşın daha sayabileceğim dünya kadar faydaları var”

“HERKES NE İSTEDİĞİNİ BİLEREK GELİYOR”

Şifalı taşlardan gerçekten işe yaradığını ve kesinlikle kullanılması gerektiğini söyleyen Merdoğan şunları belirtti:

“Şifalı taşları tanıtmaya ve satmaya 10 yıl önce kardeşimin trafik kazası geçirmesi sonrasında başladık. Kardeşim kaza sonrası ilaç kullanmak istemediği için taşların şifasını anlamaya, öğrenmeye ve bilmeye çalıştık. Öğrendiklerimizi herkese öğretmeye çalışıyoruz. Neyin neye iyi geleceğini, nasıl faydalı olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Kardeşimin kolunda, boynunda ve belinde 150’ye yakın platin var, bütün taşları kullanıyor ve ona iyi geliyor. Kolunda, boynunda ve bileğinde taşları taşıyor ve ilaç kullanmadığı için de sağlık bakımından gayet rahat, hepsinin de faydasını görüyor. Zaten bu taş olayı eskiden de kullanılan bir şeymiş, günümüzde de yeniden yaygınlaştı. İlaç kullanmak istemeyenler taşlarla tedavi yoluna giriyorlar. Buna meditasyon ya da sağlık açısından mantıklı diyebiliriz yani herkes ne istediğini bilerek geliyor”

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