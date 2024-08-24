Trabzon'da gece yarısı Cham depremi

Kaynak: İHA
Trabzon'da gece yarısı Cham depremi

Trabzonspor, Fransa'nın Ligue 1'de mücadele eden takımlarından Clermont forması giyen Muhammed Cham'ı Trabzon'a getirdi. Taraftarlar, oyuncuyu büyük bir coşkuyla karşıladı.

Yeni sezonda yeniden yapılanmaya giden ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden Clermont forması giyen Muhammed Cham'ı gece 02.30 sıralarında özel uçak ile Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı Avusturyalı oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Taraftarlar, Trabzon'da adeta deprem etkisi yarattı.

Muhammed Cham, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyım. Bu sürecin uzun sürdüğünü biliyorum ama sonuç olarak buradayım. Kesinlikle uzun sürdü. Ben de Almanya'da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi umut ediyordum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kendimi 10 numara olarak söyleyebilirim ama önemli olan hocamın ve takımın benden neler istediği. Hangi pozisyon olur ise olsun önemli olan kendinizi verebilmeniz." dedi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüştüğünü belirten Cham, "Hoca ile görüşmem oldu. Bana Trabzonspor'dan ve gelecekle ilgili bahsetti. Benimle ilgili düşüncelerini söyledi. Geçmişte neler kazandığının farkındayım. Beni de buraya getiren etkenler ve heyecanlandıran da bunlardı.'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham, taraftarlar birlikte üçlü çektirmesinin ardından kendini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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