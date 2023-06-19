Trabzon’da yağmur hayatı felç etti. Tünel kapandı araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji'nin Trabzon için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından şehirde sel ve heyelan felaketi yaşandı.

Trabzon’da yağmur hayatı felç etti. Tünel kapandı araçlar mahsur kaldı

haberanlik.com.tr’nin haberine göre; Trabzon'un Maçka ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış derelerin taşmasına ve yollarda heyelanlara neden oldu.

Maçka'da heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu bazı araçlar tünel içinde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına ekipler sevk edildi.

Yaşanan sel ve heyelan felaketini gören bir vatandaş ise cep telefonuyla görüntülediği anları sosyal medyada paylaştı.

8f156784fa3dfdf804eb37e54d3f23aa.jpg

TRABZON-GÜMÜŞHANE KARAYOLU HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

DHA'nın haberine göre; Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak sonrasında oluşan heyelanlar nedeniyle, Trabzon’un Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane karayolu, Hamsiköy ve Sümela yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Maçka deresinde taşkın olurken, bazı evleri su bastı.

Kentte bu akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle heyelanlar oluştu, Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane karayolu, Hamsiköy ve Sümela yolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütlelerinin temizlenmesi için karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Güzergah üzerindeki farklı bölgelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

İlçeden geçen Maçka deresinde sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. Merkeze bağlı Fatih mahallesi taşkın sonucu balçıkla kaplandı. Mahalle içerisindeki yollarda iş makineleriyle temizlik çalışması yapılırken, ilçedeki birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Alt kotta bulunan bazı evleri ise su bastı.

‘2 EVLE İLGİLİ TEHLİKE İHBARI YAPILDI’

Sağanak ve toprak kaymaları ile ilgili bilgi veren Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Hem Zigana hem de eski Hamsiköy yolu kapalı. Bu güzergahta Güzelce ve Bağışlı'da iki köyümüz var. Kepçelerle eski yolları açarak problemli olan yere ulaşmaya çalışıyoruz. Yağmur biraz dindi ama yeniden başlamadan oradaki evlere ulaşmaya çalışıyoruz. Can kaybı yok, 2 evle ilgili tehlike ihbarı var. Ana yol tamamen kapalı” dedi.

ULAŞIM TEK ŞERİTEN SAĞLANIYOR

Trabzon’un Maçka ilçesinde, etkili sağanak sonrasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Trabzon-Gümüşhane karayolu, kısmen temizlenerek ulaşım tek şeritten açıldı. Ekipler, bölgede iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

228cc9497673fdd678a3aaa89baa788c.jpg

d1a94c28b657b910e33500948056ccdc.jpg

d5b3114cbfba13ed4ba7f6ed97111687.jpg

edeb2175dda6c8a16a3e06b0cfea1468.jpg

v-2023-06-19-21h50m16s074.png

v-2023-06-19-21h49m42s005.png

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı Atlantik Okyanusu’nda kayboldu Güncel
Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı Atlantik Okyanusu’nda kayboldu
Anadolu Efes'ten Ergin Ataman'a veda Spor
Anadolu Efes'ten Ergin Ataman'a veda
Gaziantep’te zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Güncel
Gaziantep’te zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Gerrard'dan Suudi Arabistan açıklaması Spor
Gerrard'dan Suudi Arabistan açıklaması
Gazeteci Sinan Aygül'e saldırının sebebi olan ihale iptal edildi Güncel
Gazeteci Sinan Aygül'e saldırının sebebi olan ihale iptal edildi
AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı yüzde 90 azaldı Dünya
AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı yüzde 90 azaldı
Asgari ücret görüşmelerinde kritik dönemeç! Erdoğan’la görüşen Türk-İş Başkanı Atalay’dan açıklama geldi Ekonomi
Asgari ücret görüşmelerinde kritik dönemeç! Erdoğan’la görüşen Türk-İş Başkanı Atalay’dan açıklama geldi