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Abdullah Avcı'dan transfer sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:52
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Trabzonspor Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

Abdullah Avcı'dan transfer sözleri
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İşte Avcı'nın açıklamaları;
"3 net oyuncumuzun sakatlanması oyunun içinde aksamaya sebep oldu. Ömür'ü kenar kullanmak zorunda kaldık. Belki de bu sayede performansını aşağı çektik. İyi oyunlar da oynadık, arada kalan oyunlarımız da vardı. İyi miyiz hayır, kötü müyüz hayır."

"Bazen sonuç aldık, bazen alamadık. İyi miyiz, aradayız. Kötü müyüz, değiliz. Arada gidiyoruz."

"Şampiyonluktan sonra değişim yaşandıktan sonra Trabzonspor her kulvarda var. Ligde devam ediyor. Konferans Ligi'nde önemli hedefleri var, koşacak. Kupada olacağız. 22 maçın swot analizini yaparak hazırlıklara devam edeceğiz."

"Yediğimiz 29 golün 13'ünü, 11 kişiyle topun arkasındayken yemişiz. İstatistiklere göre çok fazla şut atmışız ama ceza sahası koşuları eksik. Bunlar üzerine çalışmamız lazım."

"En çok uzun top oynayan takımlardan birisiyiz. Bu olmaz, oyun bunu kaldırmaz. Baskı yersin, stoperine dönersin. Bugün topla en çok buluşan oyunculara baktığınız zaman stoperler başta gelir. Kalecileri görürsünüz. Geliştirmemiz gereken noktaları analiz ettik."

"Yabancı oyuncu kontenjanımızı boşaltmamız gerekiyor. Oynattığım 8 numaralarda bazı eksiklikler var. Oyuncu tabi ki bakıyoruz. Ama net bir transfer politikası yok. Bruno Peres, Ocak ayında aramıza katılacak."

''3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ''
"Trabzonspor her kulvarda var ve olmaya da devam ediyor. Değişimdeki süreçte hem oyun hem de oyuncu üzerinden çalışıyoruz. 3 hazırlık maçı yapacağız. Umarım sakatlıksız atlatırız."

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