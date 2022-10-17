İstanbul 'Avcısı' Valerienli Beşiktaş'a yine kaybetmedi

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmemişti. Karadeniz temsilcisinde Avcı, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlikle ezeli rakiplerine karşı müthiş bir üstünlükle pazar gecesi sahaya çıktı.





Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan Bordo-Mavililer, 595 gündür bileği bükülmeden yoluna devam ediyor. Fanatik'in haberine göre 3 büyükler dışındaki İstanbul takımlarına karşı da müthiş bir seri yakalayan Avcı, dünkü maçla beraber rakiplerine konuk olduğu 14 Süper Lig maçında tek yenilgi yaşamıştı.

10 kez kazanan başarılı hoca, bu süreçteki 3. beraberliğini Beşiktaş'a karşı aldı.

ISMAEL’İ İKİ KEZ KAYBETMEDİ

Düne kadar yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son 14 Süper Lig maçının 12'sini kazanan Abdullah Avcı, tek beraberliğini Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'tan almıştı. Deneyimli, hoca Fransız çalıştırıcıya karşı ikinci maçında sahadan zaferle ayrıldı.