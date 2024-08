Trabzonspor Avrupa'da 152. maçına çıkıyor

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunun ilk ayağında; Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile bu akşam Papara Park’ta karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor’da hedef, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek.

Bordo mavili kulüp, bugüne kadar Avrupa'da geride bıraktığı 151 karşılaşmasında 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi almıştı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

Eksi 12 gol averajla yoluna devam eden bordo-mavililer, eleme turlarında galibiyet sayısını yükseltmek ve eksi gol averajını da azaltmanın hesaplarını da yapıyor.

Karadeniz ekibi, Avrupa’da ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde bugüne kadar; o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, yeni adıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (Kupa 1) toplam 30, eski adıyla UEFA Kupası, yeni ismiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 95 (Kupa 2), artık oynanmayan Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA İntertoto Kupası'nda da 8, geçerliliğini koruyan ve oynanan UEFA Konferans Ligi'nde de (Kupa 3) 6 maç oynadı.

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME

Trabzonspor, kadrosunda bulunan 31 kişilik oyuncu kadrosundan on üçünün yabancı olduğu, ülkesinin Bundesliga Ligi ekiplerinden SK Rapid Wien ile oynayacağı bu akşamki karşılaşma ile ‘’UEFA Avrupa Ligi’’ adı altında düzenlenen, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıkacak.

Kadrosunda Türk kökenli, Avusturya U19 mili takım oyuncusu 19 yaşındaki Furkan Dursun’un da bulunduğu Rapid Wien, yaş ortalaması 23,5 olan bir ekip. Futbol takımlarının toplam değeri, Trabzonspor’un neredeyse üçte biri kadar. 30 milyon Euro toplam değeri olan bir oyuncu kadrosuna sahip ama özellikle sahasında iyi bir ekip.

On numara oynayan kaptanları Matthias Seidl, teknik direktörleri ise 39 yaşındaki Alman Robert Klaup. On oyuncuları bu sezon sonu takımlarına veda ederken, on bir oyuncu da takım kadrosuna yeni transferleri olarak dahil oldu.

Ateşli kale arkası taraftarlarının takımlarına verdikleri takma ad ise ‘’Rapidler’’

8o yıllık olan bu tarihi kulübün başkanı, Alexander Wrabetz.

Bordo mavili taraftarlarında takımlarına destek vermek için hazırlıklarını sürdürdükleri bu önemli 90 dakika öncesi, karşılaşmanın kombine ve biletlerinden dün gece yarısına kadar 31 bininin tükendiği, kalan 6 bin 750 kombine ve biletin satışının devam ettiği öğrenildi.

Papara Park’ta güzel bir havada, saat: 20.00 başlayacak olan karşılaşmayı, Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver yönetecek.