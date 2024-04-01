Trabzonspor cenazesinde ilginç anlar

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Trabzonspor cenazesinde ilginç anlar
Trabzonspor'un genç altyapı oyuncusu 13 yaşındaki Mirkan Kurt'un cenaze töreni gözyaşlarıyla yapıldı. Minik yıldız son yolculuğuna uğurlandı.

Ortahisar ilçesindeki bir inşaatta yüksekten düşen ve kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mirkan Kurt için, memleketi Of ilçesinin Gürpınar Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kulüp yöneticileri de katıldı.

Genç futbolcunun cenazesi, kılınan öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Teknik Direktör Avcı, Mirkan Kurt'un babası Ahmet Kurt'a başsağlığı diledi ve törene katılan diğer takım oyuncularıyla da ilgilendi.

TÖRENDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

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Genç futbolcunun cenaze törenine takım arkadaşları da katıldı.

Minik takım futbolcularının üzgün halleri dikkaatlerden kaçmadı.

Teknik dirktör Abdullah Avcı tek tek minik futbolcuları teselli etti.

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