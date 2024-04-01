Trabzonspor Fenerbahçe maçının sevkleri açıklandı. TFF'den flaş paylaşım

Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının merakla beklenen PFDK sevkleri yapıldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş, maç sonunda olaylar çıkmıştı.

Fenerbahçeli futbolcular saha ortasında sevinirken, tribünden atlayan Trabzonsporlu taraftarların saldırısına uğramıştı.

Bazı Sarı-Lacivertli futbolcular saldırıya karşılık vermiş ve olaylar içinden çıkılamaz bir hal almıştı.

Uzun süren incelemelerin ardından TFF Hukuk Kurulu karşılaşma ile ilgili dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçe'den; Oosterwolde, Osayi ve İrfan Can Eğribayat tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü'nün yanı sıra yardımcı antrenör Egemen Korkmaz da PFDK'ya tedbirsiz olara sevk edilen isimler arasında.



Fenerbahçe'den ise Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve görevliler Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan kurula sevk edildi.

SEVK NEDENLERİ



Trabzonspor: Saha olayları, talimatlara aykırı hareket

Egemen Korkmaz: Kavga

Osayi Samuel: Kavga

Jayden Oosterwolde: Sportmenliğe aykırı hareket, kavga

İrfan Can Eğribayat: Sportmenliğe aykırı hareket, kavga

Kürşat Çiftlik: Kavga

Okan Özkan: Kavga

İşte TFF'den yapılan açıklama:



TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE 'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT 'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK 'in aynı müsabakadaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi OKAN ÖZKAN 'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."