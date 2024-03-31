Trabzonspor'a süper golcü. Menajeri İstanbul'a geldi

Trabzonspor’un son dönemde Yunan futbolcu trafiğinde önemli pay sahibi olan menajer Nikos Petropulos, Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul’daki ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Petropulos, daha önce Sochi’de oynadığı dönemde birkaç kez Trabzon’a gelen 26 yaşındaki Kolombiyalı golcü Mateo Cassierra için Doğan’la görüşmeye geldi.

Cassierra, Zenit’te forma giyiyor ve 19 maçta attığı 15 golle Rusya Ligi’ni sallamış durumda. Ancak Moskova’da yaşanan terör saldırısının ardından yaşadığı travma nedeniyle ayrılmak istiyor.

Yunan menajer, Cassierra için en doğru teklifi aradığı için kendisiyle görüştüğünü Doğan’a iletti.

Trabzonspor için Cassierra pahalı bir isim olabilir, ancak Onuachu için ayrılan 10 milyon Euro yeterli olursa Kolombiyalı golcü için devreye girilebilir.

Abdullah Avcı’nın birinci önceliği ise Nijeryalı golcünün takımda devam etmesi .