Trabzonspor'dan 2 milyonluk Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Bordo - Mavili kulüp hem resmi internet sitesinden hem de kulübün sosyal medya hesaplarından yeniden büyük oy farkıyla seçilen İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.
Trabzonspor'un, paylaşımı yaklaşık 2 milyon görüntülenmeye ulaştı.
İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen, eski yöneticimiz ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz.
İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 51.14 oranında oy alarak yeniden koltuğa oturdu.
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