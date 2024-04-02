Trabzonspor'dan 2 milyonluk Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Muhammed Mirza Şeker
Trabzonspor'dan 2 milyonluk Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Yerel seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte Trabzonspor'dan flaş Ekrem İmamoğlu paylaşımı geldi.

Bordo - Mavili kulüp hem resmi internet sitesinden hem de kulübün sosyal medya hesaplarından yeniden büyük oy farkıyla seçilen İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

Trabzonspor'un, paylaşımı yaklaşık 2 milyon görüntülenmeye ulaştı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen, eski yöneticimiz ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz.

ekran-alintisi.jpg

İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 51.14 oranında oy alarak yeniden koltuğa oturdu.

İlgili Haberler
Trabzonspor'dan transferde dev hamle. Nuri Şahin aracı oldu
Halil Umut Meler'in tayini çıktı. Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemiydi
Trabzonspor ve Fenerbahçeli futbolcular ne ceza alacak? PFDK'nın vereceği cezalar madde madde ortaya çıktı
Trabzonspor'dan kıpkırmızı isyan mesajı
Trabzonspor cenazesinde ilginç anlar
Trabzonspor cenazesinde ilginç anlar
Trabzonspor Fenerbahçe maçının sevkleri açıklandı. TFF'den flaş paylaşım
Son Haberler
Galatasaray Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu
Seçim günü güpegündüz parkta cinsel ilişkiye girdiler! Ramazan ayında skandal görüntüler Gündem
Seçim günü güpegündüz parkta cinsel ilişkiye girdiler! Ramazan ayında skandal görüntüler
DİSK’in 1 Mayıs kararı belli oldu Gündem
DİSK’in 1 Mayıs kararı belli oldu
Köpek bile yal yediği kaba pislemez atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Köpek bile yal yediği kaba pislemez atasözünün anlamı nedir?
Star’dan 'Sakla Beni' için şoke eden karar. Hayranları çok üzülecek Magazin
Star’dan 'Sakla Beni' için şoke eden karar. Hayranları çok üzülecek
Amerika’da kuş gribi vakası. İneklerden bulaştığı açıklandı Dünya
Amerika’da kuş gribi vakası. İneklerden bulaştığı açıklandı
Spor ayakkabıların topuk astarı neden kolay deforme olur? Bunu nasıl engelleriz? Keşfet
Spor ayakkabıların topuk astarı neden kolay deforme olur? Bunu nasıl engelleriz?