Osayi Samuel isyan ateşini yaktı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasındaki Trabzonspor derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK’ye sevk edilen Fenerbahçeli Osayi Samuel’den flaş bir paylaşım geldi.
Toplanacak olağanüstü genel kurul için camiaya çağrı yapan yıldız futbolcu paylaşımında, "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.
Nijeryalı futbolcu yaptığı paylaşıma sarı-lacivert kalp emojileri de eklemeyi ihmal etmedi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkan Osayi Samuel 3 gol 4 asist kaydetti.
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