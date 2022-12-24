Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay cevap

Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Fenerbahçe Kulübü'nden 'Endişe duyuyoruz' başlıklı bir açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Trabzonspor'la oynayacakları maça atanan yardımcı hakem Serkan Çimen'in bir süre önce bordo-mavili takım lehine hata yaptığını savunarak, bu atamaya tepki gösterdi.

Bu olay sonrasında Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertlilere flaş bir cevap verdi.

''İSTERSENİZ BAHATTİN DURAN'I ATASINLAR''

Doğan, yaptığı paylaşımda "İsterseniz Bahattin Duran’ı atasınlar, güzel asist yapıyordu:)" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;