Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay cevap

Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Fenerbahçe Kulübü'nden 'Endişe duyuyoruz' başlıklı bir açıklama yapıldı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Trabzonspor'la oynayacakları maça atanan yardımcı hakem Serkan Çimen'in bir süre önce bordo-mavili takım lehine hata yaptığını savunarak, bu atamaya tepki gösterdi.
Bu olay sonrasında Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertlilere flaş bir cevap verdi.
''İSTERSENİZ BAHATTİN DURAN'I ATASINLAR''
Doğan, yaptığı paylaşımda "İsterseniz Bahattin Duran’ı atasınlar, güzel asist yapıyordu:)" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
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