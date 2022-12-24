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  • Trabzon'da gergin maç. Müthiş şut direkten döndü, kartlar peş peşe çıkıyor

Trabzon'da gergin maç. Müthiş şut direkten döndü, kartlar peş peşe çıkıyor

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 20:01
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Müthiş şut direkten döndü, kartlar peş peşe çıkıyor. Trabzon'da gergin maç

Trabzon'da gergin maç. Müthiş şut direkten döndü, kartlar peş peşe çıkıyor
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev buluşma gergin başladı.

Oyun sık sık faullerle kesilirken hakem Halil Umut Meler de daha ilk yarıda 6 kez sarı kartını çıkardı.

Fenerbahçeli King'in bir şutunda top direkten döndü.

Trabzonspor'da Trezeguet, Gomez ve Bakasetas, Fenerbahçe'de de Batshuayi, Crespo ile yedek kulübesindeki İrfan Can Eğribayat sarı kart gördü.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

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Abdullah
24.12.2022 20:45
FB yi hakemler her seferinde eksik bırakıyor, Ts nin kazanması için her türlü alavere dalavere yi yapıyorlar. Artık bu hakemler art niyetli...  
 
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