Trabzon'da gergin maç. Müthiş şut direkten döndü, kartlar peş peşe çıkıyor

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev buluşma gergin başladı.

Oyun sık sık faullerle kesilirken hakem Halil Umut Meler de daha ilk yarıda 6 kez sarı kartını çıkardı.

Fenerbahçeli King'in bir şutunda top direkten döndü.

Trabzonspor'da Trezeguet, Gomez ve Bakasetas, Fenerbahçe'de de Batshuayi, Crespo ile yedek kulübesindeki İrfan Can Eğribayat sarı kart gördü.

İlk yarı golsüz tamamlandı.