Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor

Trabzonspor ara transferde bazı futbolcularla yollarını bonservisiyle ya da kiralık olarak ayırmayı planlıyor.

Bu isimlerden birinin de genç Hırvat oyuncu Ognjen Bakic olduğu öğrenildi.

Nenad Bjelica’nın isteğiyle transfer döneminin son günlerinde sürpriz şekilde transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu için, teknik direktör Abdullah Avcı kararını verdi.

Avcı, yönetime merkez orta saha da görev yapan Bakic’in, kiralık olarak oynayabileceği bir takıma gitmesi yönünde raporunu ilettiği ileri sürüldü.

Bordo mavili yönetim, Karadağ U 21 Mili Takım oyuncusu Bakic’in menajeriyle iletişime geçerek, oyuncusuna takım bulmasını istediği öğrenildi.

Menajerlik şirketi Ilomaco Limited Şirketi'nin, Karadağlı orta saha için arayışlara başladığı belirtildi.

Sezon başında Hırvatistan ekiplerinden SuperSport HNL'den transfer edilen, ancak lisansı henüz çıkarılmayan Hırvatistan Kotor doğumlu Ognjen Bakic’in, antrenmanlarda gösterdiği performansla gelecek için umut verdiği kaydedildi.

Teknik ekibin, idmanlarda enerjisi oldukça yüksek olan, dikine oynamayı seven ve özellikle pas konusunda dikkat çeken Bakic’in; gelişmeye açık, heyecanlı ve istekli bir futbolcu görüntü verse de, Karadeniz ekibinde henüz, ilk 11’de oynayabilecek bir seviyede olmadığı görüşüne de sahip oldukları öğrenildi.

Bu arada, Karadağ Milli Takımı'nın farklı alt yaş kategorilerinde toplam 28 kez milli formayı giyen Bakic'in, bordo-mavililerle 2025 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor