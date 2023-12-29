Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor
Trabzonspor’da sezon başında transfer edilen ve lisansı çıkarılmayan, statü gereği de henüz forma giyemeyen Hırvat oyuncu için, kiralık gidebilir kararı çıktı.

Trabzonspor ara transferde bazı futbolcularla yollarını bonservisiyle ya da kiralık olarak ayırmayı planlıyor.
Bu isimlerden birinin de genç Hırvat oyuncu Ognjen Bakic olduğu öğrenildi.
Nenad Bjelica’nın isteğiyle transfer döneminin son günlerinde sürpriz şekilde transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu için, teknik direktör Abdullah Avcı kararını verdi.
Avcı, yönetime merkez orta saha da görev yapan Bakic’in, kiralık olarak oynayabileceği bir takıma gitmesi yönünde raporunu ilettiği ileri sürüldü.
Bordo mavili yönetim, Karadağ U 21 Mili Takım oyuncusu Bakic’in menajeriyle iletişime geçerek, oyuncusuna takım bulmasını istediği öğrenildi.
Menajerlik şirketi Ilomaco Limited Şirketi'nin, Karadağlı orta saha için arayışlara başladığı belirtildi.
Sezon başında Hırvatistan ekiplerinden SuperSport HNL'den transfer edilen, ancak lisansı henüz çıkarılmayan Hırvatistan Kotor doğumlu Ognjen Bakic’in, antrenmanlarda gösterdiği performansla gelecek için umut verdiği kaydedildi.

whatsapp-image-2023-12-29-at-16-01-16.jpeg

Teknik ekibin, idmanlarda enerjisi oldukça yüksek olan, dikine oynamayı seven ve özellikle pas konusunda dikkat çeken Bakic’in; gelişmeye açık, heyecanlı ve istekli bir futbolcu görüntü verse de, Karadeniz ekibinde henüz, ilk 11’de oynayabilecek bir seviyede olmadığı görüşüne de sahip oldukları öğrenildi.
Bu arada, Karadağ Milli Takımı'nın farklı alt yaş kategorilerinde toplam 28 kez milli formayı giyen Bakic'in, bordo-mavililerle 2025 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor

İlgili Haberler
Trabzonspor'da Pepe sancısı. Tam sakatlıktan döndü derken...
Trabzonspor'da Umut Bozok’un istediği rakam ürküttü
Trabzonspor'da Umut Bozok’un istediği rakam ürküttü
Trabzonsporlu Mendy yoğun ısrarlara rağmen gelen teklifi reddetti
Trabzonsporlu Mendy yoğun ısrarlara rağmen gelen teklifi reddetti
Trabzonspor’da Bjelica Bardhi’den sonra o yıldız oyuncuya kancayı attı
Trabzonspor’da Bjelica Bardhi’den sonra o yıldız oyuncuya kancayı attı
Trabzonspor'da kadroya giremeyen milli futbolcuya talip
Trabzonspor'da kadroya giremeyen milli futbolcuya talip
Son Haberler
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında Sağlık
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika... Sağlık
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika...
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı Gündem
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi Gündem
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Gündem
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı Gündem
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı