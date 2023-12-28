Trabzonspor'da Pepe sancısı. Tam sakatlıktan döndü derken...

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Trabzonspor'da Pepe sancısı. Tam sakatlıktan döndü derken...
Trabzonspor'da sakatlığını atlatıp takıma katılan Nicolas Pepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi.

Sezon başında İngiliz devi Arsenal'den büyük umutlarla kiralık olarak transfer edilen Nicolas Pepe, art arda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamamıştı.

Forma giydiği maçlarda kalitesini konuşturan yıldız futbolcu, Gaziantepspor karşılaşmasında tekrar sakatlanmış ve 2 hafta daha sahalardan uzak kalmıştı.

Başakşehir mücadelesiyle tekrar takıma dönen Pepe'den, Trabzonspor'a yine kötü haber geldi.

Nicolas Pepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrıldı.

Ocak ayının başında milli takım kampına gidecek olan Pepe'nin; ligdeki Ankaragücü ve Samsunspor ile kupadaki Manisa FK karşılaşmalarını kaçıracak.

Fildişi Sahili Milli Takımı Son 16'ya kalırsa, Galatasaray, Çaykur Rize ve Kasımpaşa karşılaşmaları da tehlikede.

Bu arada Galatasaraylı Zaha ve Beşiktaşlı Bailly'nin alınmadığı kadroya Gaziantep FK'dan Max Gradel de davet edildi.

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili’nin ev sahipliğinde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

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