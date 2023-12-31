Trabzonspor için iyi, Onuachu için kötü haber

Nijerya Milli Takımı, Afrika Kupası için belirlediği geniş aday kadrosunda, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'yu da davet etmişti.

2.01 metrelik forvet, final kadrosunun açıklanması ile büyük bir şok yaşadı.

KADROYA ALINMADI

Paul Onuachu, Nijerya'nın asıl kadrosunda yer almadı. Böylece Onuachu, Trabzonspor'da kalacak ve Afrika Kupası'nda boy gösteremeyecek.

Bu durum, Onuachu'da hayal kırıklığı yaşattı.

Diğer taraftan, Trabzonspor yönetimi, takımının önemli isimlerinden olan Nicolas Pepe ve Trezeguet'in turnuvada oynayacak olmasından dolayı endişe duyuyordu.

Onuachu'dan gelen bu haber, Trabzonspor'u biraz da olsa mutlu etti.