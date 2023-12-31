Trabzonspor için iyi, Onuachu için kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor için iyi, Onuachu için kötü haber
Trabzonspor'da forma giyen Nijeryalı yıldız Paul Onuachu, Afrika Kupası'na dahil edilmemenin üzüntüsünü yaşıyor.

Nijerya Milli Takımı, Afrika Kupası için belirlediği geniş aday kadrosunda, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'yu da davet etmişti.

2.01 metrelik forvet, final kadrosunun açıklanması ile büyük bir şok yaşadı.

137819-0.jpg

KADROYA ALINMADI
Paul Onuachu, Nijerya'nın asıl kadrosunda yer almadı. Böylece Onuachu, Trabzonspor'da kalacak ve Afrika Kupası'nda boy gösteremeyecek.

Bu durum, Onuachu'da hayal kırıklığı yaşattı.

Diğer taraftan, Trabzonspor yönetimi, takımının önemli isimlerinden olan Nicolas Pepe ve Trezeguet'in turnuvada oynayacak olmasından dolayı endişe duyuyordu.

Onuachu'dan gelen bu haber, Trabzonspor'u biraz da olsa mutlu etti.

İlgili Haberler
Aboubakar'a Brezilya'dan talip çıktı. Beşiktaş'ı üzecek teklif yaptılar
38 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor. Bunu da yaptı!
Trabzonspor bir yıldızını daha kaybetti
Trabzonspor'dan Süper Kupa paylaşımına sert tepki
Trabzonspor'dan Süper Kupa paylaşımına sert tepki
Beşiktaş ve Trabzonspor transfer yarışına girdi! Arsenal'in yıldızına talip
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor
Trabzonspor'da Pepe sancısı. Tam sakatlıktan döndü derken...
Trabzonspor'da Umut Bozok’un istediği rakam ürküttü
Trabzonspor'da Umut Bozok’un istediği rakam ürküttü
Son Haberler
Gerdek gecesine yatak odalarında yaptıkları partiyle girdiler. Sonunda bu da oldu Gündem
Gerdek gecesine yatak odalarında yaptıkları partiyle girdiler. Sonunda bu da oldu
İki kamyonet çarpıştı. Birinin lastiği patlamıştı Gündem
İki kamyonet çarpıştı. Birinin lastiği patlamıştı
Konyaaltı sahili kışın ortasında doldu Yaşam
Konyaaltı sahili kışın ortasında doldu
14 yıl hapis cezası bulunan örgüt üyesi yakalandı Yaşam
14 yıl hapis cezası bulunan örgüt üyesi yakalandı
İzmir’de bir işçi hayatını kaybetti Gündem
İzmir’de bir işçi hayatını kaybetti
Süper Kupa krizi İtalyanları ayağa kaldırdı. Arabistan'daki İtalya Süper Kupa maçları da iptal edilir mi? Spor
Süper Kupa krizi İtalyanları ayağa kaldırdı. Arabistan'daki İtalya Süper Kupa maçları da iptal edilir mi?
Aboubakar'a Brezilya'dan talip çıktı. Beşiktaş'ı üzecek teklif yaptılar Spor
Aboubakar'a Brezilya'dan talip çıktı. Beşiktaş'ı üzecek teklif yaptılar