Trabzonspor'da Umut Bozok’un istediği rakam ürküttü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'da Umut Bozok’un istediği rakam ürküttü
Trabzonspor’da devre arasında takımdan ayrılması beklenen Umut Bozok’un, Süper Lig’in Güney ekibi ile temasta olduğu öğrenildi.

Trabzonspor’da devre arasında takımdan ayrılması beklenen Umut Bozok’un, Süper Lig’in Güney ekibi ile temasta olduğu öğrenildi.
Trabzonspor’da bu sezon istediği çizgiyi yakalayamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Umut Bozok, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alıyor.
Karadeniz ekibinde, ikinci devre maçlarının kadrosunda, her iki taraf açısından da daha olumlu olur görüşüyle düşünülmeyen Umut Bozok’un, takım arayışları devam ederken, Fransa’dan ve Süper Lig’den bazı kulüplerle temasta olduğu belirtildi.
Süper Lig ekipleri Boz Baykuşlar Başakşehir Kulübü ve yeşil-şimşekler Konyaspor’un ardından, 27 yaşındaki futbolcuya Güney ekibi Adana Demirspor’un da talip olduğu öğrenildi.
Fransa doğumlu Türk santraforun menajerlik temsilcisi İnside Sport, mavi-şimşeklerin yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Umut Bozok adına, yıllık 1.5 Milyon Euro gibi yüksek bir rakam talep ettiği ileri sürülürken, Bu talep açık mavi- koyu lacivertli takımın cephesinde olumlu karşılanmayarak, şaşkınlık da yarattı.

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Türk Milli Takımının; A takım dahil, diğer kategorileri de içinde olmak üzere 76 kez ay yıldızlı formayı giyen Bozok, bu sezon bir gol dahi atamamasına rağmen yüksek maaş isteği şaşkınlık yarattı.
Yıllık ücretlerin 750-850 Bin Euro seviyelerinde olduğu Adana Demirspor’da, Umut Dilan Bozok’un istediği rakam, fazla uçuk bulunurken pazarlıkların devam etmesi de bekleniyor.
Trabzonspor’a geçen sezonun başında Lorient’ten 2 Milyon Euro’ya transfer olan Umut Bozok, bu sezon adeta bordo-mavili formayı unuttu. Ligin ilk 4 haftasında forma şansı bulabilen Umut, daha sonra yedek kulübesinin müdavimlerinden oldu.
Bu sezon henüz gol ile tanışamayan bu oyuncu, Onuachu ve annesinin çocuğumu niye oynatmıyorsunuz? diye telefon açarak hesap sorduğu Enis Destan’ın ardından 3. forvet konumuna düştü.
Aslında kötü bir santrafor olmayan, başka takımlarda daha iyi işler yapacağına kesin gözüyle bakılan ve bordo-mavili formayı bugüne kadar 40 kez giyen Umut Bozok, bu forma altında 10 gol 3 asist kaydetti.
Umut un Karadeniz ekibi ile Haziran 2025 e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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