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Trabzonspor eski günlerini arıyor

Geçen sezonu 3 mağlubiyetle kapatan ve rakiplerine göz açtırmayan Trabzonspor, bu sezon eski günlerini arıyor.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:01
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Trabzonspor geçen sezonu istiyor

Trabzonspor eski günlerini arıyor
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Son olarak Kasımpaşa'ya yenilen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan sonra yaşanan düşüş kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonu sadece 3 mağlubiyetle bitirip şampiyon olan Bordo-Mavililer, ligde 9 mağlubiyet alarak geçen sezondan bu yana 3 katı mağlubiyet aldı.

MAĞLUBİYET REKORU YAŞADI
Evinde 30 puan toplayan ve dış sahada sadece 14 puan elde edebilen Trabzonspor, en son 1 Ekim 2022 tarihinde deplasmanda galip gelmeyi başarmıştı. Karadeniz ekibi, ligin bitimine haftalar kala son üç sezonda aldığı deplasman mağlubiyeti sayısının toplamından daha çok kayıp yaşayarak taraftarlarını üzdü.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE KALDI
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştığı performansın çok gerisinde kaldı.
Geçen sezon aynı haftada 66 puan toplayan Fırtına, bu sezon ise 22 puan daha az puan elde etti ve haftayı 44 puan ile noktaladı.

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