Trabzonspor Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor.
Papara Park Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak mücadele ev sahibi Bordo-Mavili ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe
Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.