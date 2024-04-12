Trabzonspor Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

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Trabzonspor Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Sivaspor karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor.

Papara Park Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak mücadele ev sahibi Bordo-Mavili ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.

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